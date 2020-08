Andrés Malamud: "El principal problema de Alberto Fernández es él, no Cristina"

1 de agosto de 2020

El politólogo Andrés Malamud habló este viernes de cómo ve la imagen del Gobierno luego de 130 días de cuarentena, a raíz del avance del coronavirus en el país, y, además, opinó sobre el vínculo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en relación a la puja con el poder central de la administración.

En diálogo con La Repregunta, emitido por LN+, Malamud dijo que el poder "lo tienen en conjunto". Sin embargo, expresó que la vicepresidenta tiene una agenda y una ideología relativamente restricta, pero "no está en el día a día y no pretende estar". "El Presidente tiene un gran margen de maniobra y soy de los que creen que el principal problema de Alberto Fernández es Alberto Fernández y no Cristina Kirchner", sostuvo.

Para él, esto tiene que ver con la falta de equipos y falta de planes en algunas áreas: "Fernández reconoció hace poco que no le gustaban los planes, pero es difícil gobernar si no tiene una idea de adónde quiere llegar y cuáles son los caminos que conducen a ese objetivo".

"Creo que Cristina no pretende volver a la presidencia, está ahí más bien para apoyar y para condicionar", remarcó y agregó que, por un lado, "pretende cerrar un pasado que la atormenta" en cuanto a sus causas judiciales y, por el otro, "dejar una herencia para el futuro" que no es Alberto Fernández, sino "el presidente que viene", refiriéndose a Máximo Kirchner y Axel Kicillof.

Respecto a la imagen actual del Gobierno, el politólogo señaló que el Presidente "todavía mantiene un porcentaje de aprobación que es parecido al de comienzo del mandato". "Acá lo que se marca es un paralelismo con Horacio Rodríguez Larreta, que llama la atención porque hoy Axel aparece un poco despegado. Esto significa que los porteños consiguieron por ahora colocar un puente sobre la grieta", dijo.

Consultado por la diferencia de imagen con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, remarcó que hay tres factores clave: el primero es la personalidad "un poco más áspera"; el segundo tiene que ver con el lugar donde se paran dentro de sus coaliciones, en este caso, "Kicillof se encuentra más en uno de los extremos de dureza, cerca de Cristina" y, por último, es que "gobierna una provincia ingobernable".

Sobre la construcción de la confianza y credibilidad en la política, luego de los dichos de Fernández sobre una posible reforma judicial previo a ser presidente, Malamud dijo: "Es bastante frecuente que los políticos se desdigan. El problema es que Alberto se está desdiciendo de cosas que había dicho hace muy poco, pero aún así y todo esto se compensa con eficacia si se presentan resultados".