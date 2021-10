Aníbal Fernández: “Berni es amigo mío, pero no puede hablar de terrorismo”

En medio del conflicto en Río Negro, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió al reciente comunicado del líder mapuche, Facundo Jones Huala, en el que acusó a “representantes del Gobierno” de intervenir en sus audiencias “para forzar al Poder Judicial” e impedir su libertad condicional.

Además, criticó a los funcionarios que advierten que el conflicto en el sur son actos de “terrorismo”, entre ellos el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. “Solo de parte de irresponsables se puede escuchar eso”, dijo. Y agregó: ”Berni es amigo mío, pero no puede hablar de terrorismo”.

El ministro bonaerense había hablado de “terrorismo” y había contradicho a Alberto y a Aníbal Fernández: “Es obligación del Estado enviar tropas”. El funcionario de Axel Kicillof fue consultado por si consideraba que el rol del Estado nacional es involucrarse en el conflicto, a lo que respondió: “Fíjese que todavía estamos discutiendo si es una acción vandálica o terrorismo. Los delitos se tipifican. Cuando el bien vulnerado tutelado por la Constitución es la paz social, hablamos de terrorismo. Entonces, me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y hay que poner todo el esfuerzo del Estado para terminar con este tipo de acciones”.

Toma de rehenes en Caseros. Sergio Berni Santiago Filipuzzi

Sobre estos dichos, Aníbal Fernández, en diálogo con CN5, advirtió: “Estamos metiendo en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa porque puede ser que los dolores o la generación de conflictos son mayores. No puede hacer eso, nos conocemos, si tiene alguna duda me puede preguntar. Es irresponsable mencionar un delito de esta envergadura en una situación de estas características”. Y lanzó: “Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni”.

Asimismo, compartió su mirada sobre el conflicto y dijo: “Jones Hualas dice que es mucho más peligroso la administración populista que la derecha tradicional. Está diciendo que tanto [Mauricio] Macri como la gobernadora que no sabe explicar cómo se compran los departamentos, como dijeron Patricia Bullrich y otros que siguen hablando de estas cosas pretendiendo ser los que son guapos. El conflicto mapuche nada tiene que ver con un conjunto de tipos que son violentos. Es un delito provincial que tiene que organizarse con la policía y la justicia de ese lugar”.

En esta línea, defendió el accionar del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, luego de la controversia por la asistencia a Hualas. “Fue muy gráfico, se presentó como representante de la Argentina y cuidó de los intereses como tiene que hacerlo ante cualquier argentino en cualquier lugar del mundo”. No obstante, criticó: “Sin embargo, tuvimos que bancarnos los lonjazos de esta gente que no tiene estatura ni moral de ninguna característica para defender ideas de esta forma”.

En otro momento, agradeció el comunicado de Hualas: “Parece que se dio cuenta que estaba cometiendo un error con nosotros y nos puso en el lugar donde queremos estar: no estar con el, no me interesa esa visión que el está teniendo que es antojadiza y que flaco favor le hace a la comunidad mapuche”.

Fernández pidió dejar que la Justicia intervenga en este caso. Y concluyó: “Es tan importante lo que está sucediendo que el Presidente junto a Katopodis tomaron la decisión de ayudar en la reconstrucción del club que tiene 100 años. Lo que se busca es reordenar las cosas de la mejor manera. Nosotros no tenemos que ir a usurpar los títulos de nadie. La charla con la gobernadora ha sido muy buena así que me siento muy satisfecho de que estamos haciendo lo que corresponde”.