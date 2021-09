Aníbal Fernández descartó el uso de las pistolas Taser y asomó su primera diferencia con Sergio Berni

El nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández desestimó la posibilidad de que el país pueda utilizar las pistolas Taser, las armas que disparan descargas eléctricas y que son motivo de controversia entre especialistas. “La Argentina no está preparado para eso, ni de casualidad” , afirmó el flamante funcionario.

La discusión sobre la posibilidad de usar pistolas Taser se reactivó después de que un efectivo de la policía Bonaerense disparara con un arma reglamentaria contra el cantante Chano Carpentier en un confuso episodio. En ese momento, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof, dijo que el daño hubiera sido menor si el personal policial usara las pistolas eléctricas.

El flamante ministro nacional fue consultado en radio La Red sobre la posibilidad de implementarlas en el país.

“¡Qué pregunta horrible, porque la respuesta que se me ocurre sería horrible!” afirmó, pero, enseguida, remarcó: “ No se puede usar. La Argentina no está preparada para eso”. Aludió así al lote que había encargado durante la gestión de Cambiemos Patricia Bullrich.

Tras el caso de Chano Carpentier, Berni consideró que era “un buen momento para volver a discutir” el uso de estas armas. Buscó revivir así el enfrentamiento que había tenido con la anterior titular de la Seguridad nacional, Sabina Frederic.

“Es un elemento indispensable que asegura la vida del policía y de terceros” afirmó Berni en declaraciones a TN en octubre del año pasado. Allí, incluso, fue más allá. “Le pedí a la ministra que me de todas las Taser que el Gobierno Nacional compró y que no va a usar”, remarcó.

Berni también pidió por las Taser en septiembre de 2020 cuando el efectivo de la Policía Federal Juan Pablo Roldán murió apuñalado al intentar contener a una persona en estado de alteración mental. “No podemos estar discutiendo en el 2020 ‘Taser sí o Taser no’, por cuestiones pura y exclusivamente ideológicas”, dijo a Radio Rivadavia y añadió: ha quedado claro que el arma es de uso fundamental para situaciones de estas características”.

La anterior cartera de Seguridad, como Aníbal Fernández lo hace ahora, había rechazado su uso. En ese sentido fuentes del Ministerio habían indicado a Télam que la empresa fabricante había desaconsejado su uso seguridad ante situaciones que involucran a personas bajo efectos de sustancias o víctimas de padecimientos mentales.