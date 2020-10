Aníbal Fernández: "No me quieren en el Gobierno, alguien me baja el pulgar"

El exjefe de Gabinete se mostró enigmático y ofendido por el rechazo a su intención de "ayudar" al Presidente Crédito: Manuel Cortina

25 de octubre de 2020 • 18:46

El interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT),Aníbal Fernández, expresó su intención de "ayudar" al presidente Alberto Fernández en el Gobierno pero aseguró que "no lo quieren", aunque evitó dar nombres. "Hay alguien que me baja el pulgar", lanzó.

"Olvidate de que yo integre el Gobierno", sostuvo el exjefe de Gabinete durante una entrevista con radio Rivadavia donde se lo consultó sobre la posibilidad de formar parte de la administración nacional desde la Casa Rosada. "No me quieren en el Gobierno, evidentemente, no quieren que esté en el Gabinete, ya lo tengo muy en claro, entonces miro para el costado", expresó.

"Estoy dedicado a mi actividad, que me confirió el Presidente en algún momento, de enderezar la situación de Río Turbio, que se la vamos a dejar impecable, una empresa funcionando sin ningún problema, y a mi actividad privada. No voy a ir al Gabinete, quedate tranquilo", añadió.

"¿Quién no te quiere?", se le consultó. "No lo sé", contestó Fernández. "Pero vos con Alberto tenés una gran relación", insistió el periodista. "Si, no, el poncho no aparece", dijo el funcionario, enigmático.

Consultado acerca de su expectativa con respecto a integrar el Gabinete, Fernández dijo: "No, ni espero ni dejo de esperarlo. Yo quiero ayudarlo a él [por el Presidente]. Se lo dije con todas las letras: yo te quiero ayudar. Yo fui todo en este país, fui ministro del Interior cuatro años y medio del gobierno de Néstor Kirchner. ¿Quién me saca lo bailado?", remató Fernández.

"Él es mi amigo, quiero que le vaya bien, ayudarlo pero si tiene otros mejores amigos, mejor. ¿Qué sé yo? Llego a la conclusión de que es eso, más vueltas no se pueden dar. Si él quisiera que yo esté, me llaman y ya está. Alguien me baja el pulgar, y creo saber quién es", añadió.

Consultado acerca de si la persona que le "baja el pulgar" es la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernández dijo: "No, Cristina no, Cristina nunca. Una dirigente de esa estatura te llama y te dice: 'Te agradezco todo lo que hiciste, pero en este momento no corresponde, queremos hacer otra cosa', y listo".

Por último, Fernández deslizó: "Hay quienes se ocupan de este tema, quiero desligar al Presidente, que sigue siendo mi amigo. Sé las vocaciones que tiene, pero me parece que trabaja demasiado solo".

