Aníbal Fernández se metió en el debate por la autonomía de la Ciudad, la apoyó pero remarcó que tiene “un error”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, opinó este miércoles sobre el llamado de la vicepresidenta Cristina Kirchner al oficialismo a “repensar” la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Si bien apoyó que el distrito porteño sostenga ese estatus, remarcó que tiene “un error”.

“Cuando se definió esa autonomía, si hubiese participado de eso y podido opinar, lo que hubiese dejado es una parte específicamente para el Gobierno federal. Creo que eso es el error que tiene la autonomía. No estaría en contra de ella, pero sí hubiera agregado esa parte específica del Gobierno federal, que resolvería muchos de estos problemas”, sostuvo Fernández al ser consultado por los medios sobre los dichos de Cristina Kirchner.

Tras ello insistió: “Si me preguntan por lo que dijo la vicepresidenta, yo no he hablado con ella y no lo sé puntualmente. Yo lo que pienso es que cuando se trató el artículo 129 hubiera creado la autonomía, que es lo que corresponde y no estoy en desacuerdo, y hubiera dejado un lugar específicamente de un espacio federal”.

Más tarde, al ministro le preguntaron qué opinaba sobre la promoción por parte del oficialismo de debates tales como el de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires en el marco de una situación económica apremiante y de los altos índices de pobreza y de inflación. Entonces, expresó: “Todos los temas se tienen que discutir y tienen que tener el valor que tienen. Nosotros nos encontramos con cuatro años de desastre que hay que recomponer (...) y hay que seguir trabajando con todo lo que nos propusimos y encontrar una solución”.

En ese contexto, también le consultaron a Fernández acerca de la situación actual del operativo de seguridad en torno a la casa de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, que producto del vallado dispuesto el fin de semana por la Ciudad generó duros cuestionamientos por parte del Gobierno y de la propia exmandataria. A ese respecto, se limitó a decir: “Definimos un esquema que nos satisface y estamos más tranquilos”.

Agustín Rossi: “Hay que revisar los niveles de autonomía”

Otro de los funcionarios del Gobierno que opinaron respecto del estatus de la ciudad de Buenos Aires fue el interventor de la AFI, Agustín Rossi, quien consideró necesario “revisar los niveles de la autonomía” del distrito.

Consultado en El Destape sobre “cómo se podría resolver el debate” en torno a la “jurisdicción de la Policía de un distrito respecto a las autoridades federales que se asientan en la ciudad autónoma”, el funcionario evaluó: “Es mirar de vuelta todo el proceso que fue la autonomización de la ciudad de Buenos Aires. Fue un proceso que tuvo etapas, primero con la elección del jefe de Gobierno de forma directa, después con el traspaso de distintas funciones. Entonces, claramente si eso no está funcionando adecuadamente, lo que hay que hacer es revisar ese proceso de los distintos niveles de autonomía en tanto y en cuanto colisionen con el doble estándar que tiene la Ciudad, que es asiento del Gobierno federal”.

Después, ahondó: “Me arece que la violencia institucional que se vio expresada el día sábado no solamente se vio en el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, sino en la falta de cumplimiento con este doble estándar de ser asiento del Gobierno federal”.

Rodríguez Larreta: “No se lo vamos a permitir”

“Deberíamos replantearnos el funcionamiento jurisdiccional, cómo se debe ejercer la jurisdicción y cuál es el rol del Gobierno federal en una ciudad como esta, porque la Constitución no habla de autonomía, se habla de que se dicte un estatuto, y porque esta ciudad es la capital de todos los argentinos”, fue la frase que ayer lanzó Cristina Kirchner en el Salón Azul del Congreso y puso en alerta a la oposición.

Reunión en el Congreso de los bloques parlamentarios del Frente de Todos

Con motivo de las declaraciones de la vicepresidenta, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo en diálogo con LN+: “Realmente, se sacó la careta con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Quiere controlar la Ciudad, olvidarse de la Constitución Nacional. Los porteños se tienen que quedar tranquilos. CFK no se va a quedar con la Ciudad. No vamos a permitirle esto a Cristina Kirchner. No se lo vamos a permitir”.

Y completó: “Es gravísimo que la presidenta (sic) no conozca la Constitución. A pesar de eso, creo que con sus declaraciones acerca de la autonomía de la Ciudad solo quiere distraer. Quiere sacar el foco de lo que realmente importa, que es que la gente no llega a fin de mes con la inflación, tapar el ajuste enorme que están haciendo, el 40% de pobreza, sus causas judiciales. Nosotros no nos vamos a enganchar en eso”.