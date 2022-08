Aníbal Fernández, sobre el acampe kirchnerista: “Durante ocho años fueron a putear a Cristina con cacerolas”

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández se pronunció en defensa del acampe kirchnerista fuera de la casa de Cristina Kirchner en Recoleta, vigilia que comenzó hace más de una semana y parece no tener intenciones de interrumpirse. “Ocho años fueron a putearla a la esquina con cacerolas”, justificó, durante una entrevista televisiva.

Consultado sobre el accionar de los militantes apostados sobre Juncal y Uruguay, Fernández aclaró: “Les pidieron [desde la Ciudad] que no haya asentamientos, carpas, fuegos artificiales y cohetes. Y todos coincidimos con eso. Pero también hay que ponerse en el otro lugar”.

“Durante ocho años, fueron a putear a Cristina Kirchner a la esquina con cacerolas. Y como eran señores de buen pasar económico, parecía que nos los teníamos que bancar. Vamos, muchachos”, reprochó durante su paso por C5N.

Luego, se refirió al operativo policial dispuesto por el gobierno porteño y lo calificó como un “sin sentido”. “Tienen que sacar a la policía de las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner. No sirven para nada porque no se trata de un conflicto al que le tenés que poner un freno”.

Fernández también criticó el uso de vallas para contener a la militancia. “Se confronta con una parte del pueblo que quiere hacerle sentir su afecto y solidaridad a la presidenta (sic). Se tiró gas pimienta, uso el hidrante, hubo infantería, agravios. ¿Para qué?, ¿Qué ganan con eso?”.

Sobre la ampliación de la custodia de CFK, el ministro de Seguridad enfatizó en que “la decisión fue tomada porque necesitábamos la tranquilidad de saber que la presidenta (sic) iba a estar en su casa cuidada”. Detalló haberlo consultado con el Presidente [Alberto Fernández], la vicepresidenta, la Policía Federal y “hasta lo llamé a Marcelo D’Alessandro, que nunca me falló”. “Todos me dieron el OK”, afirmó.

El maltrato policial a Máximo Kirchner y una advertencia para la Justicia

A mediados de la entrevista, se refirió al video que circuló por redes sociales y en el que podía verse a un agente de la Policía de la ciudad de Buenos Aires insultando al diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner. “Es un cobarde con uniforme”, arremetió. Y acotó: ¿Cómo puede ser que se filme y difunda la grabación? Hay que se tonto. Si estuviera bajo mi control, ese policía se va directo a casa, se lo hiciera a un dirigente oficialista u opositor”.

Consideró sin embargo que la Policía no actuó de esta manera por voluntad propia. “O alguien les da manija o alguien los pone a hacer ese tema. ¿Son tan listos o preparados para hacer esas cosas? No. Son incentivados. Hay un uso político de parte de la policía”, teorizó.

Los últimos tramos de la entrevista los usó para hablar de la causa Vialidad. Fernández sostuvo el pedido de condena del Fiscal Luciani “no es un fallo” y dijo estar en desacuerdo con “muchas de las cosas que expuso”. “Hay que esperar al alegato de la defensa, que va a ser una gran herramienta para Cristina”, indicó.

Y terminó con una advertencia para la Justicia -en el marco de la presunta persecución de dirigente oficialista: “Van a tener que encontrar una salida por la tangente. Las soluciones van a salir de los palos, van a salir de otro color. Si no nos vamos a meter en una Argentina violenta como no la habíamos visto en otro momento. Y eso realmente no es saludable. Lo están buscando. Es propio de un descerebrado como Macri”.