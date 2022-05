Aníbal Fernández, sobre los ataques a Martín Guzmán: “Buscan voltear un muñeco para hacerle daño a Alberto”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió esta mañana a las fricciones entre las fuerzas políticas que integran el Frente de Todos y volvió a defender la administración nacional conducida por Alberto Fernández, con fuertes críticas a los últimos planteos del diputado nacional Máximo Kirchner, quien arremetió contra el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Además, según el titular de Seguridad, los embates de La Cámpora -sobre todo en voz del secretario general de la agrupación y ministro bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque- son, en realidad, cuestionamientos solapados al primer mandatario.

“Los ataques son a Alberto, no al ministro. Se lo dije a Martin [Guzmán] ayer en el acto: ‘Quedate tranquilo’. Yo recuerdo siempre que mi suegro decía: ‘Se lo digo a mi hija para que lo escuche mi nuera’. El castigo no es hacia Martín, es a Alberto, o en tal caso voltear un muñeco -que podría ser yo o cualquiera que sirviera- para que le hiciera daño a Alberto”, aseveró en Radio 10.

Las palabras de Fernández se escucharon tan solo unos minutos antes de que Larroque volviera a salir y apuntara, hoy sí, directamente a jefe de Estado. “El Gobierno es nuestro, Alberto no se lo va a llevar a la mesita de luz”, dijo sin medias tintas el secretario de La Cámpora, para reivindicar la intención de voto “mayoritaria” de Cristina Kirchner por sobre el Presidente dentro de la coalición.

Pese a que Alberto Fernández evitó tensar con las terminales kirchneristas en sus últimas apariciones públicas, hoy el exjefe de Gabinete no dudó en contestarle a Máximo Kirchner, que cuestionó a Guzmán por “no involucrarse en cuestiones de poder” este fin de semana, en un acto por el Día del Trabajador.

“Me llama la atención, en estos días, como que él [por Guzmán] no discute poder... No discute poder el ministro de Economía. Esto está en el manual del alumno bonaerense: primer capítulo, tercer renglón. Una cosa sin sentido. El poder político del ministro de Economía es el presidente de la Nación en sí mismo”, aseveró Fernández, que así le respondió al hijo de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Pero eso no fue todo. “Se necesita un esfuerzo, en vez de preguntar si acumula o no acumula poder. Que, en definitiva, tanto poder tiene que se ocupan de él, sino no se ocuparían”, siguió Fernández, quien volvió a decir sobre Guzmán: “¿Ese poder por qué lo tiene? Porque el Presidente es el que está todos los días insistiendo sobre esta particularidad, porque son decisiones propias del Presidente, como lo fueron de Cristina y de Néstor”.

Aunque admitió que la situación interna en el Frente de Todos es “grave”, Fernández -que está en Seguridad pero que suele tomar el guante de la Casa Rosada frente a estas fricciones, alineado con el mandatario de su mismo apellido- incluso deslizó que los detractores de la gestión deberían dar un paso al costado.

“Las discusiones económicas van a seguir siendo las mismas que se plantearon desde un primer momento, porque la Argentina hecha pedazos la encontramos todos los argentinos: los que nos votan y los que no nos votan. Esa discusión en la que desde un primer momento todos estábamos de acuerdo, para ponernos firmes para transformarla y dejarla en el lugar que corresponde, parece ser que algunos no lo quien hacer. Que no lo hagan entones, que se pongan a la vera del camino y dejen que uno siga discutiendo como tiene que hacerlo para conquistar lo que pretende”, sostuvo.

Noticia en desarrollo