Ante Joe Biden, Alberto Fernández acusó a la comunidad internacional del “golpe de Estado” en Bolivia

Con un video grabado, Alberto Fernández participó hoy de la Cumbre por la Democracia y los Derechos Humanos que organizó el gobierno de los Estados Unidos y de la que fueron excluidos por el presidente Joe Biden algunos países aliados de la Argentina, como China, Rusia, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

Si bien Bolivia fue uno de los países que no estuvo invitado, el presidente argentino apeló a la salida del poder de Evo Morales como un “momento difícil” de la democracia en la región. Habló de “golpe de Estado” y volvió a cuestionar duramente el rol de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que encabeza el uruguayo Luis Almagro.

“La democracia hoy vive un momento singular, signada por extremos, por posiciones extremistas, su calidad institucional por momentos se debilita y eso es algo que debemos revisar y enfrentar con toda seriedad. Porque está visto que la democracia es el mejor mecanismo que existe para que los pueblos sean gobernados por quienes creen ser aquellos que son sus mejores representantes. En Latinoamérica estamos viviendo un proceso singular, donde muchos países del continente van cambiando sus gobiernos y los procesos democráticos se van consolidando”, arrancó Fernández con su exposición después del agradecimiento de ocasión a Biden por la convocatoria.

Y agregó: “Hemos vivido también un momento difícil. Hablo de Bolivia, nuestra querida república hermana. Bolivia ha padecido un golpe avalado por gran parte de la comunidad internacional y por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y pudo recuperarse y recuperar la democracia y hoy en día tiene vigencia plena la institucionalidad allí. Rescato eso, esa realidad de Bolivia en este día donde la democracia nos convoca, porque tal vez Bolivia sea hoy un buen ejemplo de la importancia de la democracia”.

Ante Joe Biden, Fernández acusó a la comunidad internacional del “golpe de Estado” en Bolivia

En un video grabado, Fernández continuó con su mensaje: “Democracia supone no intervención. La democracia es la mejor garante de la paz, la democracia no se impone ni con sanciones ni se impone por la fuerza. La democracia es como la paz, no se exporta. La democracia tampoco se impone. Es por sobre todas las cosas diálogo y ese diálogo hay que asumirlo en un ámbito de convivencia y esa mejor convivencia se valida día a día. Trabajemos para que la democracia sea el mejor garante de la paz mundial”.

No es la primera vez que Fernández elige a la OEA como uno de sus blancos. “Lo que ha hecho la OEA en Bolivia necesariamente debe ser investigado y necesariamente debe ser juzgado porque ahora no caben dudas de lo que pasó”, expresó al participar el 31 de julio del encuentro virtual por el Segundo Aniversario del Grupo de Puebla, en una disertación en la que mencionó cómo se impidió la consagración como Presidente de Evo Morales, primero, y el golpe de Estado cometido después, en 2019.

El encuentro de Alberto Fernández y Joe Biden en el G-20

La participación del Presidente, que estuvo en duda hasta hace unos pocos días, se concreta cuando están en curso las negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No hubo mención alguna de Fernández a Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia o China.

Biden invitó a más de cien países, aunque hubo selectivas omisiones como China y Bolivia, dos aliados de la Argentina. Además, incluyó a Taiwán en el listado de participantes, lo que derivó en cuestionamientos del gobierno de Xi Jinping. De acuerdo a la invitación, los objetivos del foro son “la defensa frente al autoritarismo, el combate a la corrupción y la promoción del respeto de los derechos humanos”, éste último un eufemismo que Washington suele utilizar para criticar a los regímenes políticos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

La participación argentina en la Cumbre había comenzado el martes pasado, con el intercambio entre el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario de Trabajo de Biden, Martin Walsh. “El papel vital de las organizaciones de trabajadores en la democracia”, fue el título del panel del martes pasado. Participaron además Guy Ryder, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los ministros del área de México, Sudáfrica, Alemania y Noruega y la directora de la Confederación Sindical Internacional, Sharan Burrow.