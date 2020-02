Anuncian paro de colectivos para mañana, aunque no sería total

Lo anunció el diriguente opositor Miguel Bustinduy; la conducción oficial de la UTA desconoce el paro Fuente: Archivo

Un grupo disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó para mañana a un paro de colectivos, con inicio en la medianoche y de 24 horas de duración. El alcance total todavía no está definido, ya que la conducción oficial del gremio, a cargo de Roberto Fernández, no convalidó la medida de fuerza.

El dirigente opositor Miguel Bustinduy está al frente del reclamo, cuyo principal motivo sería salarial, aunque también esconde la pelea interna por el liderazgo del gremio. El 16 de diciembre pasado, el sector de Bustinduy tomó a la fuerza la sede del sindicato y ocasionó numerosos destrozos.

"La protesta apunta a la pérdida del poder adquisitivo y a la complicidad del titular de la UTA con el gobierno de Mauricio Macri. Esta medida de fuerza no es contra Alberto Fernández. Nuestro gremio no cerró siquiera la paritaria 2019", dijo Bustinduy en El Destape.

La conducción oficial de la UTA desconoce el paro. Además, tiene en curso la negociación salarial con el Gobierno y los empresarios. Es una paritaria de interés nacional ya que es un sector que está directamente influenciado por el reparto de subsidios.

En un comunicado, Fernández minimiza el desafío opositor y señala que se tratan de "comunicaciones informales y por redes sociales de agrupaciones". Y agrega, sin ánimo de reconciliación: "Hay una sola Unión Tranviarios Automotor y nadie puede arrogarse representación cuando su accionar, es contrario a la ley y al estatuto".

Los liderados por Bustinduy también convocaron a una movilización a las 11 al Ministerio de Transporte. "Roberto Fernández no pagó el aumento de 3 mil pesos que fue por decreto, no los puso en el recibo y acordó que se cobran el 11 y el 12 de febrero, y tampoco cerró la paritaria 2019", dijo el líder disidente.

"El tema viene de larga data porque no compartimos las políticas con Fernández y él ahora no tiene la legitimidad porque los compañeros no lo votaron. Es Secretario General porque lo dijo la Justicia", aseguró Bustinduy. Asimismo criticó a la gestión macrista: "Dejaron todo el sector hecho pelota. Los compañeros no descansan las 12 horas. Después dicen que somos asesinos".

De llevarse a cabo la protestas, podrían verse afectados principalmente las líneas de colectivos del grupo DOTA, un sector empresario en el que radica el poder de Bustinduy.

Otro capítulo en la interna

El gremio que reúne a los colectiveros de corta y larga distancia ya pasó por una serie de enfrentamientos. El último había implicado la toma de la sede por parte de el sector que respalda a su titular, Roberto Fernández, y la oposición a la conducción del sindicato.

Fernández, que lidera la UTA desde 2008, integró el ala de gremios dialoguistas en la consideración del presidente Mauricio Macri. Por su parte, Miguel Bustinduy se abrió y lo desafió con una lista opositora que no logró validez a pesar de los intentos de impugnación de los comicios en la Justicia.