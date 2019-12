Máxima tensión: el violento ingreso de la oposición a la sede de la UTA

Colectiveros opositores a Fernández toman el sindicato Fuente: Archivo - Crédito: Twitter @castillaeduardo

La oposición al dirigente oficialista de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Roberto Fernández, tomó la sede del sindicato tras el paro de colectivos que dejó a más de 55 líneas sin servicio.

La sede de la UTa fue tomada por los opositores a Fernández Crédito: Twitter @castillaeduardo

Encabezados por el dirigente opositor Miguel Bustinduy, quien había hablado en nombre de los colectiveros que realizan el paro por un reclamos salarial, los opositores a Fernández se dirigieron al sindicato y tomaron el edificio de la calle Moreno al 2900.

"Hay paro de 50 líneas de colectivo por el despido de un compañero que tenía fueros", explicó Miguel Bustinduy dirigente de la UTA en diálogo con El Destape y afirmó que hace una semana iniciaron el reclamo. "El paro va a durar lo que tarde en solucionarse el problema", agregó.

En tanto, desde UTA, no avalaron el paro y afirmaron que no es una medida del gremio. "El consejo Directivo Nacional de la UTA, con motivo del paro sorpresivo del Grupo Dota y sus empresas vinculadas en el día de la fecha, informa al público en general que la UTA no ha decidido ni avala en lo más mínimo dicha medida de fuerza", indica el comunicado que lleva la firma del Secretario General, Roberto Fernández.