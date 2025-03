Apelará la medida | El descargo del intendente Espinoza: cuestionó al juez por “apurar” la decisión e ir a contramano de los fiscales

Luego del fallo que elevó a juicio oral la causa que impulsa Melody Rakauskas contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por un presunto “abuso sexual simple” , el jefe comunal hizo circular un comunicado con cuestionamientos a Fernando Mario Caunedo, el magistrado que hoy decidió ponerle fin a la etapa de instrucción para que sea un Tribunal Oral quien dirima la cuestión.

En el texto de descargo de Espinoza se resaltó que la medida del juez fue en sentido contrario al de los dictámenes de los tres fiscales que intervinieron en el caso, incluido el de Cámara (Leonel Gómez Barbella, Mónica Cuñarro y Mauricio Viera); adelantaron que apelarán la decisión y deslizaron que el juez podría haber actuado bajo presión de Rakauskas.

“La querellante advirtió al magistrado profusamente por las redes sociales que ‘de su decisión depende que sea la última semana de mi vida’”, señala el texto difundido desde la intendencia.

Fernando Espinoza y Melody Jacqueline Rakauskas

A su vez, subraya que el propio juez Caunedo afirmó en su sentencia que los dictámenes, pese a no coincidir con su contenido, estaban “fundados”. También remarca que el magistrado reconoce una “división” en la jurisprudencia respecto a si una causa que carece de impulso fiscal, como esta, debe o no ir a juicio.

El juez dedica todo un apartado en su fallo para evaluar la viabilidad de un proceso bajo estas características. “La cuestión ha sido extensamente debatida, y existen precedentes en ambos sentidos. Pero no ha habido un pronunciamiento del alto tribunal que abordara expresamente la cuestión”, señaló.

Y siguió: “Admitiré en lo formal el avance del proceso a partir del pedido de juicio de la querella, porque de esa manera se garantizará la resolución del caso del modo en que ha previsto el legislador, en un debate oral y público, etapa decisiva del proceso penal, de la que la instrucción solo es una instancia preliminar”.

“ La defensa de Espinoza apelará esta resolución sobre la que pesan también numerosas instancias probatorias aún no decididas ni valoradas ”, dice el escrito que comunicaron voceros del jefe comunal.

También refieren a que algunas medidas de prueba se encontrarían en curso. “Con su resolución, el magistrado ignoró en su escrito las nuevas pruebas que no habían podido ser evaluadas por cuestiones de plazos, en particular un extenso audio aportado por la propia denunciante sobre el que quedó claro que esas conversaciones grabadas sin duda quitan seriedad y credibilidad a las acusaciones, como sostuvo el fiscal de Cámara”, se añade.

Uno de los elementos de prueba que aportó Rakauskas fue un audio de menos de un minuto. El fiscal de Cámara, Mauricio Viera, consideró que debía hacerse la transcripción completa de todo el material, cuya duración es de casi 6 horas. Allí se discute un posible arreglo con quien fue su expareja, Gustavo Cilia, un hombre allegado al intendente que ofició de nexo entre ambos, incluso para que Rakauskas comenzar a trabajar en la municipalidad.

Para el fiscal, el contenido de ese material podría tener un impacto en la “credibilidad” de la mujer.

“Con su resolución, el magistrado ignoró en su escrito las nuevas pruebas que no habían podido ser evaluadas por cuestiones de plazos, en particular un extenso audio aportado por la propia denunciante sobre el que quedó claro que esas, conversaciones grabadas, en el contexto probatorio actual, además de contradecir varias de sus afirmaciones”, dice el descargo de Espinoza.

Tras el fallo, Rakauskas celebró la elevación a juicio oral. “Casi que me estaba rindiendo. A veces parece la justicia divina actúa junto con el Poder Judicial argentino en su conjunto. No me esperaba esta noticia. Esperaba más ataques de Espinoza y el kirchnerismo, que hasta ayer a la mañana me hacían llegar mensajes. No me esperaba este desenlace”, dijo.

Federico González del Solar Por