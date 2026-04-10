Intendentes peronistas protestarán frente a la oficina del ministro Caputo

Intendentes peronistas se movilizarán el próximo martes 14 frente a las oficinas del ministro de Economía, Luis Caputo, para reclamar mayores fondos, a partir de una propuesta del jefe comunal de La Matanza, el peronista Fernando Espinoza.

Los convocantes cuestionaron que el Gobierno nacional “recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, pero no los está utilizando ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas”.

Espinoza es el titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y, en la interna del PJ, está alineado con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Fernando Espinoza y Axel Kicillof Nicolás Suárez

Según reconstruyeron fuentes de la FAM en diálogo con LA NACION, el matancero lanzó la idea en una reunión de la federación, con el argumento de que había que terminar con los “diagnósticos pasivos”.

Los impulsores de la iniciativa argumentan que el deterioro de la situación del Conurbano exige mayores fondos para los municipios.

Desde La Matanzan dan por descontada la adhesión de otros intendentes como Julio Alak (La Plata), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo Menéndez (Merlo), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), entre otros. Incluso ven posible que se sumen jefes comunales de La Cámpora, un sector del kirchnerismo enfrentado a Espinoza.

“Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos para exigir respuestas”, expresaron los convocantes.

La protesta tendrá como objetivo la sede del Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250.