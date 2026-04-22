El respaldo de la AFA a los árbitros del River - Boca: Herrera y Paletta tendrán partido en la próxima fecha

Pese a la polémica jugada entre Lautaro Blanco (Boca) y Lucas Martínez Quarta (River) sobre el final del Superclásico, la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA), a cargo de Federico Beligoy, resolvió no parar ni a Darío Herrera (árbitro principal) ni a Héctor Paletta (a cargo del VAR). El primero dirigirá a Rosario Central en su visita a Estudiantes (Río Cuarto). El segundo, en tanto, será asistente tecnológico en el partido entre Atlético Tucumán y Banfield. Una manera de respaldar a quienes están en el centro de la discusión desde el mismo momento en que terminó el partido que Boca ganó por 1-0 en el Monumental.

La continuidad de Herrera y Paletta en la fecha 16 del torneo Apertura se sustenta en que tanto para Beligoy como para su secretario técnico, Fernando Rapallini, ambos tuvieron una muy buena actuación el domingo en el Monumental. El mensaje que impera es que el VAR “no tenía herramientas suficientes” para calificar como infracción el empujón del futbolista de Boca a su colega de River. En estos casos, el protocolo de VAR establece que al no haber evidencia de “error obvio y claro” se debe dar la derecha al árbitro principal. Eso fue lo que hizo Paletta. De todas formas, la DNA no publicó aún el audio de la jugada. Y ya pasaron tres días del partido.

Lautaro Blanco empuja dentro del área a Martínez Quarta en el final del superclásico: pudo haber sido penal

Héctor Paletta, asistente de VAR en el Superclásico, habló este miércoles en C5N sobre la jugada del final entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta. “Mi filosofía desde que me senté en una cabina para ser árbitro de video siempre respaldar las decisiones del árbitro de cancha que es el que transpira la camiseta. Y hubo un equipo arbitral que valoró o evaluó que hubo un contacto y que ese contacto no tuvo la suficiente fuerza como para derribar al rival. Yo en las imágenes coincidía, no tengo una evidencia de ”elefante" como lo llamamos, de un error claro y obvio como para convocar al árbitro. Esa es la realidad“.

Y continuó: ”Sigo sosteniendo mi determinación. Hay una imagen en la que parece que fue más fuerte, pero es muy poca la evidencia para corregir una decisión de campo en la que yo coincido que ese brazo de referencia que pone Blanco sobre la espalada de Martínez Quarta que pesa 80 kilos y mide 1.80 metro se desplaza hacia atrás no lo derriba por ese contacto. Siente el brazo y se deja caer exagerando la situación. Yo evalúo todo, porque después Martínez Quarta se queda en el piso tomándose la espalda como pareciera que le hubieran pegado una piña en la espalda. La verdad que era toda evidencia como para respaldar una decisión fuerte de campo. Es una jugada gris, que para mitad de la biblioteca puede ser penal y para la otra mitad no. Entonces, decidimos respaldar la determinación del equipo de campo“.

Héctor Paletta. El árbitro VAR del Superclásico entre Boca y River @FutbolFichajes

El resto de los sospechados

Otros árbitros bajo sospecha en los últimos meses, que figuran en chats comprometedores publicados en distintos artículos periodísticos en los últimos meses, también tienen partidos asignados en la próxima fecha. Una jornada que se antoja decisiva para la clasificación a los playoffs del torneo Apertura, ya que es la penúltima. Sólo quedará la fecha 9, postergada en su momento por el cese de actividades decretado por la dirigencia, en solidaridad con Claudio Tapia (presidente de la AFA) y Pablo Toviggino (tesorero).

En este sentido, el tucumano Luis Lobo Medina tendrá un partido clave: será el árbitro principal del encuentro entre Independiente y Deportivo Riestra, que se disputará el viernes a las 15 en el estadio Guillermo Laza, del Bajo Flores. En el VAR estará José Carreras, al que también cuestionan por sus recientes actuaciones desde Ezeiza, donde está el edificio de VAR. Carreras es recordado por los hinchas de Estudiantes de La Plata a partir de la no revisión de un penal y la convalidación de un gol en el partido entre el Pincha y... Barracas Central en octubre del año pasado.

Luis Lobo Medina expulsa a Federico Fattori durante el encuentro entre Huracán y Argentinos Juniors, por el Clausura 2025 JUAN MANUEL BAEZ

Los antecedentes del árbitro tucumano en la Primera Nacional y la Liga Profesional hablan por sí solos. La señal TN divulgó el mes pasado presuntos chats suyos con Juan Pablo Beacon, mano derecha de Toviggino, en 2021. Las conversaciones habrían ocurrido antes y después del partido entre Tigre y Mitre (Santiago del Estero) en la cancha del Matador, por la Primera Nacional. Y se sugiere que el contacto original de Beacon al referí era para favorecer al Matador de Victoria, cuyo hombre fuerte era Sergio Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados.

“Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre”, le dice (supuestamente) Lobo Medina a Beacon, con quien habría acordado el pago de $400 mil. “Dejaste todo, hermano. Tranquilo, que esas cosas se ven. Mi amigo [por Toviggino, a cuyo nombre se había presentado ante el árbitro] está muy conforme”, le responde Beacon. En aquel partido, disputado el 12 de octubre de 2021 en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, Lobo Medina expulsó por doble amarilla a Sebastián Corda, del equipo santiagueño, a los 27 minutos del primer tiempo. Y, a los 28 de la segunda parte, le dio un penal inexistente al Matador. Pablo Magnín lo transformó en gol y fue el tanto del definitivo 3-3.

"Tigre"



Porque este fue el partido donde fue ayudado por Luis Lobo Medina.

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En Estudiantes (Río Cuarto) vs. Rosario Central, que tendrá a Herrera como árbitro principal, habrá otro árbitro cuestionado. El encargado de auditar las jugadas desde Ezeiza será ni más ni menos que el mendocino Fernando Espinoza. Más allá de sus últimas actuaciones en el torneo Apertura, también fue noticia hace unas semanas por su aparición en supuestos chats con Beacon, igual que Lobo Medina. El 18 de abril de 2021 se enfrentaron Racing y Arsenal por Copa de la Liga Profesional en el Viaducto. Dirigió Espinoza y los de Sarandí -dirigidos por Sergio Huevo Rondina- se impusieron por 2-1 con los goles de Jhonatan Candia y Gastón Suso. Tomás Chancalay descontó para la Academia.

Al día siguiente, Espinoza y Beacon hablan por WhatsApp. Es otro de los supuestos chats a los que tuvo acceso LA NACION. “Ahora que me banquen porque Racing me borra... Avisale a Pablo”, le dice el árbitro mendocino al abogado de la AFA. El “Pablo” que se menciona es, claro, Pablo Toviggino, tesorero de la casa madre del fútbol argentino y mano derecha de Claudio Chiqui Tapia.

“A disfrutar”, agrega Espinoza en la conversación. Y le responde a Beacon sobre un pedido: “Amigo, ayudame a que no sigan viendo fantasmas el Huevo (Rondina) y Julito (Grondona)”. Rondina era el entrenador de Arsenal; Julito, el presidente. Ante esto, Espinoza dice: “Que disfruten Grondona y el Huevo ahora”. A continuación, el árbitro le envía a su interlocutor un video. Y una leyenda: “No es tiro de esquina”. Un detalle: el gol de Suso, que terminó siendo el del triunfo para Arsenal, provino de un tiro de esquina muy reclamado por la Academia, que, a fin de cuentas, tenía razón.

La supuesta conversación entre Fernando Espinoza y Juan Pablo Beacon

Otro de los árbitros que aparece implicado en conversaciones con Beacon es Nelson Sosa. El “Chino”, como se lo conoce, será asistente de Lucas Novelli en el VAR del clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia. Otro mundialista, Yael Falcón Pérez, oficiará como árbitro principal del choque.

Por último, Emanuel Ejarque, el árbitro sanjuanino que admitió haber recibido transferencias por parte de la empresa Malte SRL (vinculada a Toviggino y Beacon),será cuarto árbitro en un partido de la Primera Nacional: estará en esa función en el partido entre Deportivo Maipú (Mendoza) y Almagro.