Melody Rakauskas celebró que Fernando Espinoza sea llevado a juicio oral por abuso sexual

La exsecretaria del Fernando Espinoza, Melody Rakauskas, quien denunció al intendente de La Matanza por “abuso sexual simple”, habló este martes por la mañana con LN+ luego de que el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, Fernando Mario Caunedo, resolviera elevar la causa a juicio oral.

“Casi que me estaba rindiendo. A veces parece que la justicia divina actúa junto con el Poder Judicial argentino en su conjunto. No me esperaba esta noticia. Esperaba más ataques de Espinoza y el kirchnerismo, que hasta ayer a la mañana me hacían llegar mensajes. No me esperaba este desenlace”, dijo.

“La verdad me quedé… Todavía estoy shockeada. Ustedes imagínense que venía siendo atacada por dos fiscales. Y que de golpe haya dos jueces nobles que intenten respetar la ley y que demuestren que todavía se puede confiar en el Poder Judicial argentino, es una esperanza”, destacó luego.

Y sentenció: “La defensa de Espinoza va a tener una ventana de tres días para quejarse. Pero ya no hay marcha atrás con lo del juicio. El juicio está confirmado a partir de hoy. Fernando Tomás Espinoza, procesado en dos instancias por abuso sexual y desobediencia, a juicio oral. Estoy muy feliz. Tengo algo de justicia”.

Espinoza será juzgado además por desobedecer la orden de restricción, dictada en junio de 2021, que le impedía acercarse o contactarse con Rakauskas. Según la acusación, el contacto entre ambos se dio a través de la expareja de ella, Gustavo Cilia, allegado al intendente, quien le sugirió que retirara la denuncia.

La denuncia de Melody Rakauskas contra Fernando Espinoza

Rakauskas, con Marcelo Urra como abogado, denunció penalmente a Espinoza en 2021 por el abuso sexual que asegura haber sufrido el 10 de mayo del mismo año, cuando el jefe comunal del PJ fue a su casa a tratar temas “laborales”. Según afirmó ante la Justicia, ese fue el tercer encuentro con el intendente en el ámbito privado. Aquel día, Espinoza le manifestó sentir dolor de cuello y, al tiempo que se desabotonaba la camisa, le pidió que le practicara un masaje, de acuerdo con ella.

Siempre según su relato, Rukauskas se negó y le ofreció un ibuprofeno para el dolor y le sugirió que se fuera a descansar, pero Espinoza hiso caso omiso del ofrecimiento, se aflojó el cinturón, la sujetó de las muñecas y la llevó a la habitación, donde se habría producido el hecho denunciado.

“No recordaba exactamente cómo pasó, pero [ella dijo] que él logró terminar encima suyo en la cama”, afirmó el escrito del juez. “Durante ese lapso, comenzó a besarle la zona de sus pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía: ‘Quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien’ y le pedía que le practicara sexo oral”, sostuvo el fallo. Finalmente, Espinoza desistió y se retiró del domicilio de su por entonces empleada, de acuerdo con la denuncia.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza Santiago Filipuzzi

Aquella noche le siguieron “recomendaciones” o “sugerencias” de su expareja, Cilia, y del intendente para adecuar su conducta. “Tenés los días contados”, declaró la secretaria que le dijo Espinoza en su despacho, tras enterarse de que ella había hablado de lo que luego denunciaría con una compañera de trabajo.

En mayo de este año, Espinoza fue procesado por la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, quien además le prohibió el contacto con su exsecretaria y dispuso un embargo sobre los bienes del intendente de $1.500.000. Ese procesamiento fue ratificado por la sala VII de la Cámara de Crimen a principios de julio. Los “tocamientos impúdicos” denunciados por Rakauskas configuran el delito de “abuso sexual simple”, que contempla penas de hasta cuatro años de cárcel.

LA NACION