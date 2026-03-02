Un experto en lenguaje no verbal analizó lo que no se vio del discurso de Milei en el Congreso

Este domingo, Javier Milei dio inicio a la apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa a las 21 horas y, desde su llegada al Congreso, cada paso estuvo marcado por diferentes gestos que fueron analizados para LA NACION por Daniel Zazzini, especialista en comunicación y lenguaje no verbal. Desde el saludo con la vicepresidente Victoria Villarruel hasta los puntos principales de su discurso sobre el balance de los primeros dos años de mandato y los proyectos que encarará.

Daniel Zazzini analizó el encuentro en el Congreso de la Nación de Javier Milei y Victoria Villarruel en la 144° apertura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa (Fuente: Captura de Imagen)

El saludo de Javier Milei con Victoria Villarruel

El ingreso de Javier Milei al Congreso de la Nación junto a Victoria Villarruel

“Desde el ingreso se vio un Milei auténtico, pero mucho más relajado; ya se lo percibe cómodo en el mar de la política. La tensión en la relación con la vicepresidente, que no es secreta, se hizo evidente en el ingreso donde no cruzaron ni palabras, una mirada. Y se veía en la sonrisa permanente de ella. Una de las funciones de la sonrisa es regularnos en momentos de incomodidad o estrés”, explicó Zazzini sobre la entrada del Presidente y Villarruel al Congreso de la Nación.

Durante el discurso que emitió Milei, el especialista destacó que la vicepresidente “estaba atenta a su teléfono y chateó en varias oportunidades”. “Protocolarmente es incorrecto, y sabiendo que ella está en dentro del cuadro en la transmisión por televisión, es una muestra más de desacuerdo y de molestia”, subrayó.

Milei, “cómodo” en el recinto de Diputados

A lo largo del desarrollo del discurso, se vio una “mayor autenticidad” y “comodidad” por parte del Presidente. “Se cruzó varias veces con el bloque opositor y usó varias técnicas de oratoria y de argumentación, que también usa Donald Trump", comparó.

Se vio un Milei con una “mayor autenticidad” y “comodidad” Marcos Brindicci - LA NACION

El cruce con la oposición

Sobre el ida y vuelta con el bloque de la oposición, que le valió de momentos de tensión en el recinto, Zazzini analizó: “Los miró directamente cuando mencionó que ganó en las urnas. Es una forma de mostrar seguridad, autoridad y empezar a debilitar los ataques que iban a llegar”.

Además, el experto señaló: “Nunca tomó, ni se defendió de los ataques que recibió. Descalificaba a los opositores mencionando ignorancia, falta de estudio, falta de conocimiento. Es una forma de restar valor e importancia al comentario y anularlo”.

El cruce entre Javier Milei y el bloque de la oposición presente en la apertura de sesiones ordinarias

“Otra de las técnicas que usó para desarmar los ataques fue usar datos de la gestión anterior, datos de su base ideológica, etc. para mostrar sus errores e invalidar sus argumentos. Fue anticiparse para frenar el ataque o hacerlo más débil: ‘Uh esto no les va a gustar’. Sacar la posibilidad de tomar la iniciativa en el ataque, debilita el ataque".

En conclusión, Daniel Zazzini, especialista en comunicación y lenguaje corporal, quien figura en sus redes sociales como Dani Zazzini, indicó: “Se vio un Milei cómodo, despierto y preparado para el juego político que ya no le resulta extraño”.