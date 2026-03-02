Qué dijo un experto en lenguaje no verbal tras el discurso de Javier Milei en el Congreso

El presidente de la Nación, Javier Milei, inauguró este domingo el 144° período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa. El titular del Poder Ejecutivo brindó un mensaje sobre el balance de su gestión y el rumbo de las políticas públicas frente a los representantes del Congreso Nacional. El análisis del lenguaje no verbal del mandatario durante su mensaje permitió identificar patrones de conducta.

Qué dice el lenguaje no verbal sobre el discurso de Javier Milei

Daniel Zazzini, especialista en comunicación, determinó que el mandatario exhibió un estado de comodidad y autenticidad durante su intervención parlamentaria. El analista explicó a LA NACION que el jefe de Estado luce habituado al escenario político actual.

El cruce entre Javier Milei y el bloque de la oposición presente en la apertura de sesiones ordinarias

Según su visión, la figura presidencial abandonó la rigidez inicial para mostrarse más preparado para la dinámica legislativa. El perito concluyó que el presidente se siente cómodo en la política, lo cual marcó una diferencia respecto a presentaciones previas. Zazzini aseguró: “Desde el ingreso se vio un Milei auténtico, pero mucho más relajado”.

Cómo afectó la tensión con Victoria Villarruel al clima del encuentro

La relación con la vicepresidente, Victoria Villarruel, ocupó un lugar central en las observaciones del perito. Zazzini detectó una frialdad evidente entre ambos desde el inicio del acto. El experto observó: “No cruzaron ni palabras, una mirada”. La sonrisa persistente de la titular del Senado funcionó como un mecanismo para regular la incomodidad o el estrés del momento.

La conducta de la funcionaria dentro del cuadro televisivo resultó significativa para el análisis. Zazzini remarcó que Villarruel utilizó su teléfono móvil en diversos tramos del evento. Esta acción representa una falla de protocolo y una señal de desacuerdo.

El uso recurrente del teléfono móvil por parte de Victoria Villarruel representó una falla en el protocolo según el experto

A su vez, subrayó: “Protocolarmente es incorrecto y sabiendo que ella está dentro del cuadro en la transmisión por televisión, es una muestra más de desacuerdo y de molestia”.

Qué técnicas de oratoria internacionales utilizó el mandatario

El comportamiento del presidente en el estrado mostró puntos de contacto con figuras internacionales. El especialista comparó la oratoria y las estructuras de argumentación del libertario con las que utiliza el presidente de Estados Unidos. Milei empleó tácticas específicas para desarmar las críticas de los sectores opositores.

El perito señaló: “Usó varias técnicas de oratoria y de argumentación, que también usa Donald Trump“. El uso de la argumentación buscó el control del auditorio mediante una presencia física segura y un tono de voz firme. Además, advirtió que el mandatario recurrió a métodos para invalidar a sus detractores de forma inmediata.

La mirada de Javier Milei a Victoria Villarruel

El contacto visual directo con los bloques contrarios sirvió para reafirmar su autoridad. El mandatario fijó la vista en sus adversarios cuando mencionó su victoria electoral. Esta acción buscó proyectar seguridad y autoridad para debilitar ataques futuros.

Zazzini subrayó que el titular del Ejecutivo evitó las actitudes defensivas ante los reclamos del recinto. Milei optó por descalificar a sus oponentes con menciones a la ignorancia o la falta de estudios. El analista afirmó: “Es una forma de restar valor e importancia al comentario y anularlo”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Emiliano Pettovello.