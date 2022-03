Apertura de sesiones 2022: los gremios y movimientos sociales oficialistas se movilizaron en apoyo a Alberto Fernández

Con una importante movilización de sindicatos y organizaciones sociales afines, Alberto Fernández tuvo su respaldo callejero en la plaza de los Dos Congresos. Una multitud de militantes se reunió hoy para escuchar el discurso del Presidente en la apertura de sesiones del Congreso, en vísperas del debate parlamentario del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, según indicó el primer mandatario, comenzará esta semana.

El Movimiento Evita mostró su capacidad de movilización desde temprano. Su militancia concentró sobre 9 de Julio y marchó por Av. de Mayo hasta la zona del Congreso. Mientras tanto, en la plaza esperaban otros sectores que forman parte del ala “albertista” del Frente de Todos, como el gremio de Obras Sanitarias, encabezado por José Luis Lingeri, o agrupaciones políticas como el Movimiento de Unidad Popular (MUP), conformado por varios integrantes del denominado Grupo Callao, como el actual canciller, Santiago Cafiero, o el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Apertura del 140 período de sesiones ordinarias; Política; CABA; Congreso; Alberto Fernández; Cristina Kirchner; organizaciones sociales se concentras y se dirigen al Congreso Gerardo Viercovich

“Entendemos que en este inicio de año legislativo tenemos que reforzar nuestra agenda y mostrar una postura propositiva hacia el Gobierno”, comentó a LA NACION Gildo Onorato, uno de los referentes de la agrupación que encabeza Emilio Pérsico, quien se mostró optimista respecto de que el Congreso trate el paquete de leyes que incluye, entre otros proyectos, el monotributo productivo o la creación de un crédito no bancario para cooperativas.

En línea con lo planteado por el Presidente en su exposición frente a la asamblea legislativa, quien se hizo eco de las demandas al anunciar que “es hora de reconocer, visualizar y registrar las actividades de la economía popular”, Onorato apuntó que todo lo enumerado por Fernández “es parte de nuestra agenda y confiamos que vamos a avanzar en esa dirección para reducir la desigualdad a través del trabajo y la producción”.

Apertura del 140 período de sesiones ordinarias; Política; CABA; Congreso; Alberto Fernández; Cristina Kirchner Silvana Colombo

Otra de las organizaciones que desplegó a su militancia frente al Congreso fue Somos Barrios de Pie. Bajo la consigna “Que la deuda la paguen los que más tienen y los que la fugaron”, su referente, Daniel Menéndez, indicó a LA NACION que seguirán con el pedido al Gobierno para que impulse “las medidas necesarias para que el pago de las obligaciones con el Fondo surja del bolsillo de los sectores más ricos y poderosos de nuestra patria, quienes fueron responsables de la fuga de capitales más grande de la historia económica de nuestro país”.

Además de la militancia social, también pudieron observarse pecheras de municipalidades como las de San Martín o Hurlingham. Son dos municipios que tienen en el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y en el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, a sus referentes principales. Ambos funcionarios respaldan la posibilidad de un nuevo mandato de Fernández, junto al Grupo Callao y el flamante Espacio A23, una organización recientemente presentada en sociedad que se propone trabajar para la reelección de Alberto Fernández.

Afiche en apoyo a Alberto Fernández Espacio A23

Por su parte, en línea con lo sucedido en el interior del recinto, donde sorprendió la ausencia de Máximo Kirchner, La Cámpora no se hizo presente en las inmediaciones del Congreso. Tampoco sectores del sindicalismo afines al kirchnerismo, como la Corriente Federal de Sergio Palazzo o la CTA que conduce Hugo Yasky. En las filas de los movimientos sociales, en tanto, no movilizaron las agrupaciones referenciadas en el dirigente social Juan Grabois, quien hace tiempo que no esconde su malestar con el rumbo tomado por el Gobierno en la negociación de la deuda externa.

La última vez que la CGT y los movimientos sociales aliados al oficialismo habían salido a apoyar a Alberto Fernández fue el 17 de noviembre pasado, en el Día de la Militancia, donde organizaron un acto conjunto que tuvo lugar tras la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas. Dos meses antes, al calor de la crisis desatada por las renuncias en masa por parte de los funcionarios que responden al kirchnerismo, el Movimiento Evita había llamado a marchar a Plaza de Mayo para respaldar al primer mandatario. Sin embargo, la manifestación se desactivó antes de realizarse.