Apertura de sesiones: Horacio Rodríguez Larreta inaugura el período 2023 en la Legislatura

escuchar

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, inaugura esta mañana el período de sesiones ordinarias 2023 en la Legislatura porteña. Desde las 8.45, el funcionario brinda un discurso que contiene un repaso de su gestión y, según se especula, refozará su perfil “dialoguista” en línea con el tono de su flamante precandidatura a presidente.

“Como cada año, vengo con una satisfacción profunda por las grandes transformaciones que venimos logrando juntos. Sin embargo, este es un año distinto y tengo que admitir que, además del entusiasmo, este es mi UPD [Último Primer Día], como dicen ahora los chicos. Me da un poco de nostalgia. Este 2023 es mi último año de gestión en la Ciudad y, la verdad, es un momento muy emotivo para mí”, afirmó Larreta al tomar la palabra.

El inicio del discurso del jefe de Gobierno porteño tuvo un tono de agradecimiento. Les agradeció a “la gente”, a los legisladores, a su familia, al equipo de gobierno y al expresidente Mauricio Macri. “Gracias a Mauricio, con quien iniciamos estas transformaciones en 2007, y que pudimos continuar y profundizar desde 2015 hasta hoy”, manifestó.

Después, hizo un repaso por los logros alcanzados en el marco de su gestión y consignó la “hoja de ruta” que le dejará al próximo gobierno.

En materia educativa, Larreta sostuvo que antes del 2007 “el sistema estaba abandonado, los chicos a la deriva, los docentes olvidados y la infraestructura en emergencia”. “Pasamos de declarar la emergencia edilicia en las escuelas de la Ciudad a lanzar el plan más ambicioso de obras educativas, con el que ya llevamos construidas más de 100 escuelas en 15 años”, destacó.

También remarcó, entre otrascues cuestiones, la modernización de la currícula, la superación del calendario obligatorio de clases y el reconocimiento a los docentes, “aumentando sus horas de capacitación, creando la Universidad de la Ciudad y reformando el Estatuto Docente para reconocer y valorar el mérito en la carrera”. “En esto somos claros: sin buenos docentes, no hay buenos estudiantes ni buenas escuelas”, enfatizó.

Seguidamente, agregó: ”No tengo duda de que se puede avanzar en el mismo sentido en todo el país. Hoy, en la Argentina, la situación es alarmante. Cada año que pasa vemos que la educación no mejora. Por eso tenemos que ir más a fondo. Necesitamos una educación moderna, enfocada en las habilidades del futuro, con la mejor infraestructura, con docentes preparados, y que tienda puentes hacia el mundo del trabajo”.

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

En términos laborales, Larreta planteó que a nivel nacional es preciso “reducir el peso muerto del Estado sobre el sector privado, porque son las empresas las que generan trabajo, no el sector público”. “Para eso hay que terminar con el déficit fiscal, bajar impuestos y dar batalla a fondo contra la inflación, que no solo angustia a millones de argentinos, sino que también es una muralla contra la producción y el trabajo”, aseveró.

En esa línea, subrayó la necesidad de que el Estado promueva a las empresas e indicó que en la Ciudad se empezó “por los jóvenes”. “Muchas veces la falta de experiencia condiciona las oportunidades. Por eso, con el Plan Empleo Joven incentivamos a las empresas a darles a los chicos su primera oportunidad”, explicó y siguió: “También trabajamos para impulsar el desarrollo productivo. En 2008, lanzamos nuestra política de distritos económicos, que empezó con la inauguración del Distrito Tecnológico en Parque Patricios y que hoy cuenta también con el Audiovisual y de las Artes, el de Diseño y el del Vino. Tenemos radicadas más de 900 empresas que generan 35 mil empleos”.

Asimismo, el jefe de Gobierno habló sobre la importancia de fomentar el turismo y concluyó: “No podemos seguir ignorando la crisis de trabajo que vive nuestro país, donde casi la mitad de los argentinos trabaja en la informalidad, sin ningún derecho y donde el único que emplea es el Estado. Nuestro país puede generar millones de puestos de trabajo si cuenta con un Estado que impulse la iniciativa privada, y le devuelva a la Argentina su perfil exportador. Es difícil, pero se puede, y la Ciudad es el mejor ejemplo de eso”.

En cuanto a seguridad, el mandatario destacó la creación desde “desde cero” de la Policía Metropolitana. “No fue fácil, pero en cada calle y cada barrio donde nuestra policía iba ampliando su cobertura, veíamos cómo le cambiaba la vida a la gente”, sostuvo y añadió: “Invertimos en infraestructura, inaugurando más comisarías, modernizando las que ya estaban, y construyendo centros de monitoreo. Incorporamos tecnología de punta con el anillo digital, la videovigilancia y el reconocimiento facial: hoy el 75% de la Ciudad cuenta con cámaras”.

Más tarde, completó: “Todos los delitos bajaron en Buenos Aires. Hoy no es imposible que te pase algo en la Ciudad, pero sí es menos probable, porque tenemos la tasa de delitos más baja en 27 años y somos la capital más segura de América Latina”.

Luego, cargó contra el Gobierno: “Para seguir profundizando todos los avances que mencioné, vamos a seguir peleando, como siempre lo hicimos, por el federalismo frente a la quita arbitraria, inconsulta e inconstitucional de los fondos para la seguridad. También vamos a seguir insistiendo con la necesidad del uso de las pistolas Taser en la Ciudad. El Gobierno nacional tiene que liberar la importación y permitirnos capacitar a nuestros agentes para que tengan más herramientas en situaciones de mucha concentración de gente. En esto no puede haber ideología ni mezquindad política, a la gente hay que cuidarla siempre”.

Y cerró: “Esto es clave para la Ciudad y para el país. Hoy la Argentina enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, con el narco avanzando en el conurbano, en Rosario y en Córdoba, con violentos usurpando tierras y amenazando la soberanía en la Patagonia, con mafias apretando y bloqueando empresas y con los delincuentes adueñándose de los barrios. Hay que animarse a enfrentar la inseguridad en serio, con mucha decisión política, con un plan, firmeza y trabajo. La Ciudad es el ejemplo de que se puede y estos resultados los vamos a llevar a todo el país”.

Larreta en la inauguración de sesiones Captura

En materia de ingregración, analizó: “En los barrios populares de cada provincia hay chicos que no tienen para comer, padres a los que no les alcanzan las changas para llegar a fin de mes y familias enteras que ya no saben qué inventar para salir adelant. Son millones las personas que hace años viven sin luz, sin gas, sin agua, sin educación, sin salud y sin seguridad. Es difícil mantener la esperanza cuando te falta tanto. Y no hay enemigo más grande que la resignación”.

Frente a dicho escenario, planteó: “Por eso, desde mi primer día como jefe de Gobierno, tomamos la decisión de no ser indiferentes, a pesar del prejuicio de quienes creían que los barrios populares nunca iban a ser nuestra prioridad. La pobreza no puede esperar y así iniciamos el proceso de integración de barrios populares más ambicioso de la historia del país”.

Sin embargo, el mandatario capitalino aclaró que “la mejor política social es el trabajo”. “Por eso, impulsamos el desarrollo económico de cada barrio popular”, manifestó y agregó respecto de los planes sociales a nivel nacional: “No puede seguir siendo en los términos actuales, donde solo se da plata y se terceriza la asistencia en organizaciones sociales que nadie votó y que se aprovechan de la gente para hacer política. Tenemos que terminar con el modelo de asistencialismo crónico que genera dependencia, y pasar a una asistencia sin intermediarios, que sea por un tiempo determinado y que exija una contraprestación a cambio, tal como sucede con los programas sociales de la Ciudad”.

El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, inaugura el XXVI Período de Sesiones Ordinarias Gustravo Amarelle / Télam

A continuación, Larreta habló sobre los hitos en infraestructura. “Ningún país o ciudad puede desarrollarse sin un Estado que invierta en lo que los sectores productivos y la ciudadanía necesitan para vivir y progresar”, aseguró.

“Todos nos acordamos de las fotos de Juan B. Justo cuando llovía. Los colectivos casi navegando, la gente con el agua a la cintura, los comerciantes desesperados (...) Dijimos que lo íbamos a solucionar y cuatro años después terminamos la obra de desagüe del Arroyo Maldonado. El problema se solucionó y lo mismo sucedió durante mi gestión cuando entubamos el arroyo Vega”, comenzó.

Además, destacó la creación del Paseo del Bajo, el Metrobús y de nuevos viaductos como el Mitre del ramal Tigre y el San Martín. “Y en el subte, extendimos la línea H, sumamos nuevas estaciones a la línea E y cambiamos sus vías, compramos vagones y le pusimos aire acondicionado a casi toda la flota, mejoramos la frecuencia e hicimos las obras de potencia”, señaló entre otras obras como la creación y renovación de espacios verdes.

El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, inaugura el XXVI Período de Sesiones Ordinarias. Gustravo Amarelle / Télam

Al abordar los logros en salud, Larreta dijo: “Primero, nos ocupamos de la descentralización, acercando el sistema a cada barrio. Sumamos 47 Centros de Salud y Acción Comunitaria para la atención primaria. Hoy todos tenemos un CESAC a 15 minutos en transporte público de nuestra casa. Además, hicimos 128 obras en Hospitales y CeSACs para garantizar una atención de primera en todas las complejidades”.

Tras ello, prosiguió: “Mejoramos la atención de los recién nacidos, modernizamos el SAME y llevamos la Historia Clínica Electrónica a todos los CESACS y Hospitales Generales de Agudos. En la pandemia desarrollamos Unidades Febriles de Urgencia, sumamos 450 camas UTI, incorporamos 7 nuevas ambulancias al SAME y sumamos 5.900 trabajadores (...) Gracias a esto, la Organización Mundial de la Salud destacó nuestra gestión como una de las 15 mejores respuestas sociosanitarias urbanas, un orgullo y un gran reconocimiento a todo el personal de salud y limpieza de la Ciudad”.

En materia de género, detalló: “En estos 16 años también logramos grandes avances en la lucha por una Ciudad cada vez más igualitaria. Abrimos 15 Centros Integrales de la Mujer, uno por comuna, que son espacios para que las mujeres puedan recibir asistencia y asesoramiento en casos de violencia de género; implementamos la línea 144, que atiende las 24 horas, todos los días del año; y monitoreamos más de 400 tobilleras y más de 13 mil botones antipánico. De esta manera, logramos reducir en un 50% los femicidios respecto de 2019. Gracias al abordaje que realizamos desde distintas secretarías hoy somos una de las capitales más inclusivas del mundo, sin derrochar recursos en Ministerios y burocracias ineficientes”.

Más tarde, se refirió a lo hecho frente a los “desafíos globales más urgentes de nuestro siglo, como el cambio climático y el cuidado del ambiente”. “Las consecuencias de la degradación ambiental ya son una realidad en muchas provincias de nuestro país que sufrieron incendios o sequías. Por eso presentamos el Plan de Acción Climática y nos comprometimos a ser una ciudad carbono neutral, resiliente e inclusiva con metas ambiciosas, como reducir el 53% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para 2030″, indicó.

A su vez, remarcó que en su gestión siempre se buscó “la manera de simplificar trámites, digitalizando todos los posibles y eliminando los que ya no sirven” “Incorporamos tecnología como BOTI, el WhatsApp de la Ciudad, que vinculó como nunca a los vecinos y el gobierno y jugó un rol fundamental en la pandemia. Estos avances le devolvieron tiempo a la gente y al sector privado. Tiempo que antes perdían haciendo trámites. Hay que profundizar este camino. Por eso, ponemos como meta para el próximo gobierno digitalizar el 100% de los trámites que puedan hacerse virtualmente. También mejorar las inspecciones y habilitaciones, hacer realidad la identidad digital y ser pioneros en el desarrollo del mundo cripto, con un ecosistema que estimule el desarrollo de las nuevas tecnologías. El futuro es digital. Si el Estado no se moderniza, atrasa y retrasa la vida de sus ciudadanos”, lanzó.

Como último ítem, señaló que en materia de política exterior “la Argentina necesita un shock de confianza internacional que recupere nuestra credibilidad rápidamente”. ”Tenemos que volver a sentar una posición clara respecto a la defensa de la democracia y los derechos humanos en América Latina, rechazando contundentemente a las dictaduras en la región. También tenemos que integrarnos más. Por eso, este año, junto a provincias y ciudades de todo el país, estamos trabajando en promover el acceso argentino a la OCDE a través de un gran consenso federal. Y por último, dar señales claras sobre nuestro posicionamiento en el mundo. Así como el año pasado fuimos de los primeros en nuestro país en condenar la invasión, ahora, a un año del comienzo de la guerra en Ucrania, quisiera reiterar mi absoluto repudio al accionar ruso”.

Desde el recinto de sesiones, el mandatario capitalino da su último discurso como jefe de Gobierno, dado que en diciembre concluirá su segundo mandato con la imposibilidad de renovar.

A lo largo de su alocución, se espera que Larreta haga un recorrido por los 16 años que estuvo en el Ejecutivo local -los primeros ocho como jefe de Gabinete de Mauricio Macri y los restantes como jefe de Gobierno- y las políticas implementadas con el foco puesto en educación, seguridad y transformación urbana, según adelantaron fuentes oficiales.

También reforzará su perfil “dialoguista” al que apeló la semana pasada cuando confirmó su precandidatura a presidente. Pondrá de relieve el armado alcanzado en la ciudad de un frente que reúne “miradas distintas”, tal como ocurre en la Legislatura con un bloque oficialista que abroquela al Pro, la Coalición Cívica, Republicanos Unidos y Confianza Pública.

Noticia en desarrollo

LA NACION