El diputado opinó sobre la participación de la vicepresidenta, quien no usó barbijo: "Es un mensaje terrible porque alude directamente a las vacunas" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de marzo de 2021 • 02:08

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias se refirió al discurso de Alberto Fernández durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y volvió a cargar contra Cristina Kirchner por no usar barbijo dentro del recito: "Está por encima de la ley, es la monarca", sostuvo.

En diálogo con la señal de noticias TN, Iglesias se mostró molesto con la participación de la vicepresidenta en la Cámara baja y dijo que dio "dos mensajes pésimos". Uno, en relación a lo sanitario porque "el Presidente dice que hay que cuidarse". Y, el segundo, que "maneja toda la escena".

"Yo estoy hablando sin barbijo, lo tengo acá y cuando salimos me lo pongo. El primer mensaje es que es un chiste el de cuidarnos unos a otros. El segundo mensaje que se da es que Cristina está por encima de la ley, es la monarca: entra manejando toda la escena, todas las cámaras sobre ella sin barbijo, atrás el Presidente, así, achicadito, con el barbijo. Más expresivo de quién tiene el poder no puede haber", lanzó.

Cristina Kirchner ingresó al Congreso sin barbijo 00:35

Video

En esa línea, el diputado sumó que "es un mensaje terrible porque alude directamente a las vacunas". Y agregó: "Si vos crees que estás por encima de todo y no podes usar barbijo, ¿cómo no vas a creer que me quedo con la plata de Lázaro Báez? ¿Cómo no vas a creer que me voy a quedar con las vacunas y se las voy a dar?".

Este lunes, al verla ya dentro del recinto, Iglesias recibió a la vicepresidenta con un grito en que reclamó: "Cumplí la ley, ponete el barbijo". Así, el dirigente macrista calentó la previa de la apertura del año legislativo.

Por otra parte, durante la entrevista opinó sobre las palabras de Fernández para inaugurar las sesiones y fue categórico: "No fue un discurso, fue una provocación". Y concluyó: "Es una provocación que se pida un aplauso para el personal de salud al que le sacaste las vacunas para vacunar a los pibes de La Cámpora. Es una provocación por parte del Presidente hablar del fiscal que está procesado al lado de la vicepresidenta que tiene cinco prisiones preventivas que no cumplió ninguna, una ratificada por la Corte Suprema. Es una provocación que nos diga: 'hay que cuidarse, la cuidadanía' y la señora sin barbijo".

Conforme a los criterios de Más información