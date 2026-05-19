Mahiques sobre completar la Corte: “El Presidente ha sido claro en que no consideraba que sea el momento”

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dijo desde París -donde participó de una conferencia antiterrorista- que Javier Milei fue claro en que no cree que este sea el momento para completar la Corte Suprema de Justicia, aunque reparó en que cuando el Presidente considere, retomarán el tema.

Las palabras del ministro llegaron después de que su padre, Carlos Mahiques, consiguiera 58 votos para preservar su tarea judicial como vocal en la Cámara de Casación Penal con los 75 años que cumplirá en noviembre, con el aval de senadores que se desprendieron del kirchnerismo para aprobar su pliego.

También luego de que LA NACION consignara el fin de semana que el ministro -tras la sesión en la Cámara alta- tenía pensado ir a plantearle a Milei que era posible completar el máximo tribunal sin la necesidad de negociar con los K, a través de información de fuentes que al tanto de este tema.

“Si usted se refiere a la propuesta para ministros de la Corte, Procuración y Defensoría General, es una decisión pura y exclusivamente del Presidente. El Presidente ha sido claro en que no consideraba que sea el momento. Cuando él considere que es el momento, empezaremos a hablarlo. Yo, después de la aprobación del pliego de mi padre y hasta el día de hoy, no he hablado con el Presidente de este tema. Entiendo que sigue con la misma postura”, dijo Mahiques este martes a Clarín.

Las fuentes consultadas por LA NACION ratificaron, tras estos dichos de Mahiques, que el ministro piensa tener una conversación con Milei respecto de la posibilidad de llenar las vacantes en la Corte.

Dentro del Gobierno -y también del Congreso- hay sectores que entienden que, con el peronismo dividido, se abrió una ventana para ubicar dos nuevos jueces en el máximo tribunal sin que Cristina Kirchner esté de por medio. De momento, la Corte está integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En la sesión para que Carlos Mahiques continúe como camarista, senadores del peronismo provincial (como Juan Manzur, Gerardo Zamora y Sergio Uñac) apoyaron el pliego y se despegaron de los 11 kirchneristas, que fueron los únicos que votaron en contra.

“Fue abrumadora la mayoría y creo que es por las cualidades de mi padre. Yo no me atribuyo nada de esa cantidad de votos. Al inicio de la sesión, cuando leyeron su currículum, la verdad es que cualquier país querría tener un juez como mi padre. Sinceramente lo digo”, planteó el ministro.

Negó otra vez una relación con la AFA

En la entrevista de este martes, otra vez Mahiques volvió a negar que él y su padre tengan vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia o su tesorero Pablo Toviggino. “Es falso. Ya lo he dicho en reiteradas oportunidades”, sostuvo.

Asimismo, le consultaron sobre la revelación de Hugo Alconada Mon en LA NACION respecto del festejo de cumpleaños de su papá en la casa de Pilar que se le atribuye a Toviggino.

“Se lo explico otra vez, ya lo expliqué en reiteradas oportunidades. Pero se lo vuelvo a explicar. Yo no fui vicerrector de ninguna universidad. Si encuentran un papel firmado que acredite esa posibilidad, yo salgo y pido disculpas. Es falso, no existe. No hay ningún conflicto de intereses y no tenemos ningún tipo de vínculo. Ya lo he dicho hasta el cansancio”, respondió y se limitó a decir “no” cuando le repreguntaron respecto del festejo del cumpleaños 74 de su padre en la mansión que está en la mira de la Justicia.