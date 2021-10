ARA San Juan: Macri expuso sus críticas al juez de Dolores y confirmó que no ira a su indagatoria

El expresidente Mauricio Macri dijo que el juez de Dolores, Martín Bava , que lo citó acusado de espiar a los familiares de los marinos fallecidos en el submarino Ara San Juan es “manifiestamente incompetente”, denunció una persecución y tras asegurar que no se presentará mañana a declarar, afirmó: “Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan”.

Macri emitió esta tarde un hilo de Tweets donde explicó su decisión, adelantada por LA NACION, de no presentarse a declarar en la causa por presunto espionaje.

“Recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de Azul interino en Dolores, manifiestamente incompetente ”, dijo el expresidente. Y agregó: “Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad”.

Manifestó Macri que “el juez [Martín] Bava vulneró” sus garantías “desde el primer minuto” y dijo que lo “involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver”. E insistió: “Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme”.

“Para perseguirme, usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan. Esto tristemente se vio en las fotos tomadas por la AFI (ex-SIDE) de su actual titular, la expresidenta de la organización Justicia Legítima”, dijo en referencia a Cristina Caamaño, que se reunió con parientes de los fallecidos la semana pasada y difundió una imagen de ese encuentro.

Macri escribió: “Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan”. Adelantó que se presentará en la Justicia “toda las veces que haga falta”, pero dijo que no por ello dejara de “plantear y cuestionar todas las decisiones arbitrarias que violen los derechos que nos amparan a todos los ciudadanos” .

“Citarme en campaña, prohibirme viajar, la incompetencia de Bava resuelta por la Cámara Federal e irregularidades del juez denunciado por posibles falsedades en otro proceso y funcional a los intereses oficialistas recuerdan los atropellos de colegas como [Norberto[ Oyarbide o F. Márquez”, añadió en alusión al juez Federico Faggionato Márquez, destituido por el Consejo de la Magistratura tras inventar una causa contra el exdiputado Francisco de Narváez para perjudicarlo en su campaña electoral de 2009.

Macri dijo que estas son las razones por las cuales no se presentará mañana en Dolores. “Hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio”, expresó. No lo dijo expresamente pero es probable que mañana el abogado Pablo Lanusse presente un escrito a primera hora donde recusará al juez Bava, una medida que demorará todo el trámite del llamado a indagatoria.

“La Justicia argentina debe honrar a sus ciudadanos y no permitir decisiones como éstas que atentan contra la independencia de los jueces y aumentan la desconfianza en su funcionamiento”, escribió Macri.

Macri regresó hoy al país, unos minutos antes de las 10, luego de una gira en el exterior que incluyó actividades en los Estados Unidos y culminó en Qatar, con tareas vinculadas a la FIFA.

El abogado de Macri, Pablo Lanusse, acudió hoy al juzgado federal de Dolores donde terminó de hacer uso de los tres días que le concedió el juez Bava para revisar el expediente judicial.

A su regreso a Buenos Aires, el letrado evaluó con su defendido los pasos a seguir y decidió la recusación del juez. En el entorno de Macri venían adelantando hace dos semanas que el expresidente tiene la idea de que su declaración no se mezcle con el proceso electoral por lo que buscará que la indagatoria y las elecciones quédenlo mas lejos posible.

El abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanusse.

Macri se encuentra “a derecho” en la causa, es decir que tiene abogado designado en el expediente y está a disposición del juez, por lo que una nueva ausencia, previa justificación, no debería significar un riesgo para su situación procesal .

En tanto, la Cámara Federal de Mar del Plata analiza el recurso de Macri contra la decisión del juez Martín Bava de impedirle la salida del país. El propio magistrado de Dolores le concedió la apelación, por lo que será la cámara marplatense la que a la postre resolverá.

En el torno de Macri observan el trámite de un expediente paralelo al suyo en Dolores, que tiene como protagonista al intendente de Pinamar, Martín Yeza, cuya indagatoria se pospuso tres veces.

La indagatoria del expresidente había sido planteada en un primer momento para el 7 de octubre, pero Bava tuvo dificultades para notificar al expresidente dado que no daban con su domicilio actual. Finalmente, el juez decidió posponer la citación cando fue informado oficialmente de que Macri no se encontraba en el país. La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, le envió una nota donde en la que le pedía al juez que no tomara “decisiones anticipadas”.

El juez federal Martín Bava

El juez Bava, que enfrenta una denuncia en el Consejo de la Magistratura por su actuación en un juicio de lesa humanidad, entendió que Macri debe responder por las tareas de inteligencia que efectuó la AFI en Mar del Plata sobre los familiares de los 44 tripulantes del submarino que estalló bajo el mar.

La Justicia tiene partes de inteligencia que aportó en su denuncia la interventora de la AFI Cristina Caamaño donde hay fotos de seguimientos y extractos de los discursos y documentos que los familiares de los marinos iban a elevar a Macri .

La denuncia que motivó la causa que lo tiene al expresidente como uno de los protagonistas fue realizada en septiembre por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la primera parte de la investigación fue encabezada por el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, hasta que el caso cambió de jurisdicción y pasó a Dolores.

Otros de los procesados en este expediente son los extitulares de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que cuando prestaron declaración indagatoria en Dolores este año negaron los cargos que les imputaban.