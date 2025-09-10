Argentinos deportados de EE.UU: qué se sabe del vuelo que hoy sale hacia el país con expulsados

El operativo de deportación masiva de inmigrantes ilegales lanzado por la segunda administración del presidente Donald Trump tendrá una novedad para la Argentina: por primera vez en lo que va del año, uno de los aviones fletados por el gobierno norteamericano para expulsar migrantes tendrá como destino final el aeropuerto de Ezeiza, según pudo confirmar LA NACION de fuentes oficiales.

Claves del caso

El avión parte hoy y hará escalas en Colombia y Brasil

Aterrizará en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires

Hay más casos que el año pasado, pero no se difundieron las cifras

No hubo confirmación oficial de cuántos argentinos serán trasladados

El operativo se realiza en medio de un marcado hermetismo

Un vuelo con deportados colombianos al llegar al aeropuerto de Ciudad de Panamá Agustin Herrera� - AP�

El vuelo y las escalas

Está pautado que la aeronave, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, de la empresa Omni Air International, parta este miércoles desde un aeropuerto no revelado en Estados Unidos, y hará escalas previas en Bogotá, la capital de Colombia, y en el aeropuerto internacional de Confins (CNF), de Belo Horizonte, en Brasil, de acuerdo a los planes de vuelo de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) brasileña. No hubo confirmación oficial de cuántos argentinos serán trasladados en ese avión, en medio de un marcado hermetismo del operativo.

Cifras no confirmadas

Aunque no hay cifras oficiales sobre cuál es la cantidad de deportados argentinos en lo que va del año, LA NACION pudo saber que en distintos consulados se han registrado más casos que el año pasado. Respecto a ciudadanos de otros países latinoamericanos, como los centroamericanos, las cifras de argentinos expulsados por Estados Unidos suelen ser bastante más bajas.

En el marco del plan de deportaciones masivas del gobierno de Trump, ya hubo otros argentinos deportados Evan Vucci - AP

Antecedentes del plan

En el marco del plan de deportaciones masivas del gobierno de Trump, ya hubo otros argentinos deportados, que han sido trasladados a Buenos Aires en aviones comerciales.

Cómo es el procedimiento

En general, cada ciudadano expulsado es acompañado por dos agentes de deportación, que luego regresan en forma inmediata desde Buenos Aires hacia Estados Unidos, según pudo reconstruir LA NACION.