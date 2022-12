Armando Cavalieri calificó de lamentable al gobierno de Alberto Fernández: “Estamos cerca del vayansé todos”

escuchar

“Tenemos un diagnóstico de que esto no es un problema de los peronismos. A esta altura, esto es un problema de todos los dirigentes políticos. Estamos cerca del vayansé todos”, alertó ayer ante la cúpula del peronismo el titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), Armando Cavalieri.

Para el experimentado titular del gremio de los empleados de Comercio : “La dirigencia argentina tiene que estar atenta hasta cuándo la sociedad va a estar observando cómo decae paulatinamente su ocupación, su ingreso, su desolación”.

Sobre la condena de Cristina Kirchner, Cavalieri dijo: “Ha pasado por una situación ingrata y evidentemente me pareció a mí más un desahogo de una situación que viene manteniendo ella hace mucho tiempo”. Además, tras el renunciamiento de la vicepresidenta de ser candidata en 2023, cuando se le consultó si algún gobernador del PJ puede ser la opción, dijo: “Puede surgir, ¿por qué no? Nosotros tenemos en los gobernadores mucha inquietud, mucho diálogo con ellos de manera individual. Cada vez que vamos a las distintas provincias por cuestiones gremiales charlamos con ellos y al final siempre coincidimos”.

Los dichos del gremialista se dieron en el marco de un encuentro con trece gobernadores de la liga de mandatarios peronistas se reunieron ayer. La mayor preocupación, compartida con representantes de la CGT que estuvieron, es la “falta de liderazgos” y, en el marco de un intenso debate, hubo quienes plantearon la idea de reflotar el “peronismo tradicional”.

“No hay liderazgo y el anuncio de Cristina complicó una situación que ya era compleja -reconoció un mandatario de los que participó a LA NACION-. Alberto no tiene la autoridad para reclamar que vayamos todos juntos”. Varios mandatarios coincidieron en que en el gobierno nacional es Sergio Massa quien “levanta un poco la cabeza”.

Qué dice el comunicado de la reunión

El comunicado oficial de la reunión señala que en el tramo en que se conversó con la “cúpula” se trataron distintos temas de “importancia institucional y política” y agrega que, luego de “un largo intercambio de opiniones”, los gobernadores y sindicalistas coincidieron en que “ante el intento de asesinato, primero, y ahora con el intento de proscripción de la actual vicepresidenta en ejercicio, nos encontramos ante una situación de extrema gravedad institucional que afecta los cimientos mismos de la democracia” .

El día de la condena, la liga emitió un texto que hacía referencia a la “promiscuidad entre jueces y fiscales” y usaba la expresión de “show mediático”, una semana después desde el entorno del salteño Gustavo Sáenz -ausente en el encuentro en el CFI- indicaron que él no firmó la solicitada. LA NACION contactó a sus voceros para que aclararan si Sáenz compartía o no lo dicho por sus colegas, pero no respondieron.

La liga alberga tensiones internas que no siempre logra disimular. Se formó en junio y en setiembre se retiró el puntano Alberto Rodríguez Saá, mientras que el santafesino Omar Perotti solo participa de algunas reuniones puntuales. Los más activos son Axel Kicillof, Jorge Capitanich (en esta oportunidad por zoom) y el santiagueño Gerardo Zamora.

El riojano Ricardo Quintela, antes de que se iniciase la reunión, aseguró que hay “varios” mandatarios que podrían ser “precandidatos” del justicialismo. Pero lo cierto es que, por ahora, esa nómina está vacía. Capitanich es un nombre que siempre ronda y el fin de semana se habló de la posibilidad de que Kicillof fuera como candidato nacional, pero el bonaerense no concentra el apoyo de sus pares.

Carlos Bianco, jefe de asesores de Kicillof, dijo a Radio Provincia que “eso se discutirá el año próximo con la confección de las listas”. De todos modos, adelantó que “cuando un Ejecutivo hace bien las cosas, lo más lógico es que sea reelecto” y, además, “la Provincia tiene que tener al candidato más competitivo posible para sostener el proyecto de transformación estructural y también para sumar votos a la elección nacional”.

Los gobernadores, en general, no tienen ni tuvieron una buena relación con Cristina Kirchner (salvo Kicillof, Capitanich e Insfrán) y tampoco con Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, pero al menos hasta octubre descontaban que ella sería candidata a presidenta. Fue una declaración del hijo lo que los alertó pero, desde entonces, no definieron la estrategia a seguir.

Fuera de la liga, esta semana Juan Schiaretti se reunirá otra vez con el radical Facundo Manes; el cordobés quiere saber si tiene algo resuelto respecto a la posibilidad de una alianza amplia que pueda desequilibrar en caso de que haya una segunda vuelta en el 2023. Esos movimientos son seguidos de cerca por los integrantes de la liga más distantes del kirchnerismo.

Gremialismo

Los representantes de la CGT que se integraron al encuentro fueron, además de Cavalieri, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Jorge Sola, Carlos Acuña, Juan Carlos Schmid y Argentino Geneiro. Todos dirigentes de gremios que no comulgan con el kirchnerismo. “Estamos cerca del que se vayan todos”, dijo Cavalieri, jefe del Sindicato de Empleados de Comercio desde 1986. Hace más de un mes estuvo con la esposa del cordobés Juan Schiaretti, la senadora Alejandra Vigo, con quien conversó sobre las posibilidades de una alianza “amplia”.

En los últimos meses, los representantes de la CGT reforzaron los contactos con los gobernadores del PJ. Las conversaciones fueron mucho antes de la autoexclusión de la vicepresidenta para 2023. Desde que lanzaron la Mesa Sindical Peronista, los dirigentes buscan recuperar protagonismo político y ser tenidos en cuenta a la hora de la toma de las decisiones. Es decir, están en el mismo tono que buena parte de los mandatarios provinciales.

No fue casual la comitiva que se presentó en el CFI, los asistentes responden a los más alejados del kirchnerismo como son Héctor Daer, de “los Gordos”, y Carlos Acuña, del barrionuevismo. Son dos de los tres jefes; el otro es Pablo Moyano, que se mantiene distante y por estos días organiza una movilización de apoyo a Cristina Kirchner para el lunes próximo.

“Ambicionamos estar en la mesa de decisiones, no nos pueden dejar al margen. Está claro, queremos cargos. Pero no queremos más cargos a dedo. Hay que organizarse. Queremos un peronismo no como el de hoy, en el que hay gente revolviendo la basura”, dijo Andrés Rodríguez, jefe de los estatales de UPCN hace un mes y medio, cuando la CGT lanzó la Mesa Sindical Peronista.

Paro los gobernadores, el pedido de los gremialistas es tener un lugar en las listas provinciales. Catorce de los mandatarios ya decidieron desdoblar los comicios locales del presidencial aunque admiten que aun así hay riesgos ciertos de perder el control territorial en 2023.

LA NACION

Temas Armando Cavalieri