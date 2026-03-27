Empleados de comercio cerró una paritaria: cómo quedaron los sueldos en cada categoría
El nuevo acuerdo salarial impactará en el segundo trimestre de 2026; incluye aumentos escalonados y un bono extraordinario para todos los trabajadores del sector
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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios alcanzó un nuevo acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales, que impactará en los salarios de los empleados de comercio durante el segundo trimestre de 2026.
El entendimiento contempla un incremento total del 5%, distribuido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Además, se acordó el pago de un bono extraordinario de $120.000 para todas las categorías. Desde el gremio destacaron que el objetivo es “sostener el poder adquisitivo” en un contexto económico complejo, con revisiones permanentes según la evolución de la inflación.
¿Cómo quedan los sueldos de empleados de comercio?
Con este nuevo escenario, los salarios de abril —que sirven como base para los aumentos posteriores— quedaron de la siguiente manera:
|Categoría
|Monto total abril 2026
Maestranza A
$1.155.795
Maestranza B
$1.158.852
Maestranza C
$1.169.560
Administrativo A
$1.167.268
Administrativo B
$1.171.860
Administrativo C
$1.176.448
Administrativo D
$1.190.218
Administrativo E
$1.201.690
Administrativo F
$1.218.519
Cajeros A
$1.171.091
Cajeros B
$1.176.448
Cajeros C
$1.183.333
Auxiliar A
$1.171.091
Auxiliar B
$1.178.740
Auxiliar C
$1.203.985
Auxiliar Especializado A
$1.180.274
Auxiliar Especializado B
$1.194.041
Vendedor A
$1.171.091
Vendedor B
$1.194.044
Vendedor C
$1.201.690
Vendedor D
$1.218.519
Estos valores ya incluyen sumas fijas otorgadas en meses anteriores, que fueron incorporadas al básico, lo que impacta directamente en el salario de bolsillo y en adicionales como horas extras y aguinaldo.
¿Qué pasa con la antigüedad y adicionales?
A estos montos se les debe sumar el adicional por antigüedad, que corresponde a un 1% extra por cada año trabajado. Este cálculo se aplica tanto sobre los conceptos remunerativos como sobre las sumas fijas. Además, el nuevo acuerdo mantiene el monitoreo de la situación económica, por lo que no se descartan nuevas revisiones en los próximos meses si la inflación supera lo previsto.
El secretario general del gremio, Armando Cavalieri, señaló que el acuerdo busca equilibrar la necesidad de recomponer salarios sin afectar la actividad comercial. “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”, señaló.
A eso agregó: “Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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