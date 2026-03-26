Paritarias: Comercio acordó un aumento del 5% en tres meses y un bono de $120.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) cerró un nuevo acuerdo paritario que regirá para los meses de abril, mayo y junio de 2026, tras una negociación con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).

Según informaron las entidades, el acuerdo contempla un incremento salarial para los empleados de comercio del 5%, distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías.

El gremio informó a través de un comunicado que el convenio logrado “mantiene la dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica para garantizar que el poder adquisitivo no quede rezagado” frente a la inflación en el primer semestre del año.

Al respecto, el secretario general de Faecys, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

“Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”.

Cuánto ganan los empleados de comercio según su categoría

A continuación figuran los montos que percibe cada categoría de trabajador del rubro comercio para el mes de abril, antes de que se comunicara el acuerdo paritario entre el sindicato y las cámaras empresarias.

Categoría Monto total abril 2026 Maestranza A $1.155.795 ​ Maestranza B $1.158.852 ​ Maestranza C $1.169.560 ​ Administrativo A $1.167.268 ​ Administrativo B $1.171.860 ​ Administrativo C $1.176.448 ​ Administrativo D $1.190.218 ​ Administrativo E $1.201.690 ​ Administrativo F $1.218.519 ​ Cajeros A $1.171.091 ​ Cajeros B $1.176.448 ​ Cajeros C $1.183.333 ​ Auxiliar A $1.171.091 ​ Auxiliar B $1.178.740 ​ Auxiliar C $1.203.985 ​ Auxiliar Especializado A $1.180.274 ​ Auxiliar Especializado B $1.194.041 ​ Vendedor A $1.171.091 ​ Vendedor B $1.194.044 ​ Vendedor C $1.201.690 ​ Vendedor D $1.218.519

En todos los casos, se debe tener en cuenta que a estos valores se debe sumar el concepto de antigüedad, por el cual a cada empleado le corresponde un 1% más por año trabajado. Este se aplica a las cifras remunerativas y a las no remunerativas, como es el caso de las sumas fijas que se incluyen en este acuerdo.

La suma total de abril ya tiene incorporadas las sumas fijas que se entregaron en los meses previos y que eran de $40.000 y de $60.000.