Este viernes, mientras se discutía en la Comisión de Trabajo y Presupuesto del Senado la reforma laboral modificada tras el debate en Diputados, Patricia Bullrich mantuvo un fuerte cruce con la senadora peronista Florencia López. “No van a alcanzar los helicópteros", dijo la opositora al trazar una comparación con la crisis de 2001 y la renuncia de Fernando de la Rúa. La jefa de la bancada liberataria la llamó “golpista”

López realizó un discurso con fuertes críticas a la política económica del gobierno de Javier Milei a raíz del cierre de la fábrica de neumáticos Fate y a la reforma laboral. “Hay una recesión brutal. Pasa que la gente no tiene plata para comprar, para consumir. Acaba de cerrar Fate, 1000 trabajadores en la calle. No venden. Han hecho una apertura indiscriminada de las importaciones sin antes hacer el paso previo. Estamos de acuerdo en las aperturas. Pero primero fortalezcamos lo nuestro, si no, lo van a aniquilar, lo van a destrozar”, consideró la senadora del bloque justicialista.

Y continuó: “Me duele que hoy tengamos que tratar esta reforma de una manera tan irregular en el marco del cierre de 21.000 pymes y en el marco del despido de más de 270.000 trabajadores”. Fue tras ello que advirtió: “Pero ¿sabe qué? El pueblo se va a despertar. Y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes".

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y una senadora peronista por la reforma laboral

Esto generó la rápida reacción de Bullrich, que presidía el debate. “Epa. Pare ahí, golpista”, lanzó.

López levantó la voz y replicó: “No estoy inventando nada nuevo, es la historia real de la Argentina. ¿Le duele, señora presidenta, que ha sido parte de estos gobiernos que se han escapado en helicópteros dejando a la Argentina en ruina?”. Bullrich replicó: “No, me duele que sean golpistas”.

Tras el dictamen al proyecto, la presidenta del bloque oficialista habló con la prensa. Se refirió a aquellos que dicen que el Gobierno “se irá en helicóptero” o que los libertarios presuntamente “compran” a los legisladores para que voten los proyectos oficialistas.

“Lo vienen intentando desde los 2000. Cada vez que hay una ley que ellos [la oposición] no pueden ganar por votos, intentan decir que esa ley tuvo coimas y/o que nos vamos a ir en helicóptero. Esta ley no tiene coimas. Dicen que nos vamos en helicóptero pero saben que este gobierno ha ganado las elecciones y ha logrado la estabilidad que hoy los argentinos defienden con tanta fuerza”, marcó la exministra de Seguridad.

Comisión por la reforma laboral en el Senado de la Nación. Patricia Bullrich Pilar Camacho

El proyecto de reforma laboral obtuvo dictamen en Comisión este mediodía en un trámite veloz, tras algo más de media hora de debate. Ahora, quedó en condiciones de ser discutido y sancionado la semana próxima, con el tiempo justo para que Milei pueda exhibir la ley como un triunfo político en el discurso sobre el estado de la Nación del próximo 1 de marzo.

La Comisión de Trabajo aceptó la eliminación del polémico artículo 44 sobre licencias médicas, único cambio realizado por la Cámara de Diputados esta madrugada al proyecto que había aprobado la semana pasada el Senado. Si bien no está convocada de manera oficial, la intención del oficialismo es convocar a sesión el próximo viernes 27 de febrero.