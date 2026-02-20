Echaron a una funcionaria de Misiones por un polémico video en Cancún: “Fuera pobres”

El Gobierno de la provincia de Misiones dejó sin efecto la designación de Karina Mabel Acosta como Directora de Turismo Social del Ministerio de Turismo, luego de que se viralizara un video suyo en Cancún que desató una ola de críticas.

La medida fue formalizada mediante el Decreto N° 252, firmado en Posadas el 18 de febrero de 2026, que anula el nombramiento establecido por la resolución N° 219 del 16 de febrero de 2024. El documento lleva la firma del gobernador Hugo Mario Passalacqua y del ministro de Turismo, José María Arrúa. Según informaron fuentes cercanas al Gobierno, la medida fue tomada ya que “no habrá tolerancia con actitudes de este tipo por parte de funcionarios públicos”.

El desplazamiento se produjo luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se la ve practicando parapente en Cancún, México. En las imágenes, Acosta afirma estar “volando por los aires de México, Cancún, para todos los pobres” y, entre risas, agrega: “Fuera, pobres”.

La ahora exfuncionaria se desempeñaba en el cargo de Directora de Turismo Social, categoría 23 del Agrupamiento Administrativo del Plantel de Cargos del Personal Permanente de la Jurisdicción 14 – Ministerio de Turismo– Unidad de Organización 01, Unidad Superior.

La directora de Turismo Social, Karina Mabel Acosta, fue apartada de su cargo por un video discriminador (Foto: Redes Sociales)

El contenido generó una inmediata reacción negativa en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron tanto el tono como el mensaje del video, en especial al conocerse que quien hablaba ocupaba un cargo público vinculado al área de Turismo Social. “¡La tendrían que esperar con la renuncia redactada y que la firme!”, “Ojo con la caída. Suele ser ruidosa” y “Esta mujer es pobre, pero de cerebro”, fueron algunas de las reacciones más fuertes de los usuarios.

El decreto firmado por Hugo Passalacqua (Foto: Redes Sociales)

El decreto establece que el instrumento será refrendado por el ministro de Turismo y dispone su registro, comunicación y notificación a las áreas correspondientes, entre ellas el Ministerio de Turismo, la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Dirección de Liquidaciones de Contaduría General y el Instituto de Previsión Social. Además, se indica que, tras cumplir con los pasos administrativos, el documento será archivado en la Unidad Sectorial de Personal correspondiente.

Karina Acosta, conocida en redes como “KarinaReina7” en TikTok (perfil que actualmente no se encuentra disponible, ya que fue dado de baja), se presentaba como creadora digital de Posadas y “coaching profesional”. En Facebook, también figuraba como presidenta de una asociación denominada Comunidad Solidaria. Su última actividad pública registrada en redes fue el 1° de febrero, durante el lanzamiento de los Carnavales Misioneros.