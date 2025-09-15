“Contra nadie. Para todos. Por el futuro”. Con estas palabras y mediante un video protagonizado por estudiantes, los organizadores de la próxima Marcha Universitaria, prevista para este miércoles a las 17 frente al Congreso y otros puntos del país, convocan a una masiva movilización en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario vetada días atrás por el presidente Javier Milei.

El spot, de un minuto de duración, muestra en primer plano los rostros de alumnos que dicen qué anhelan para su educación. “Queremos seguir siendo la Universidad de excelencia que somos y para eso necesitamos a los mejores profesores”, resaltan los jóvenes.

Así es el video que convoca a la Marcha Universitaria contra el veto de Milei

“Porque la universidad pública es algo de lo que todos estamos orgullosos. Nos puso en lo más alto”, agregan los estudiantes, algunos de ellos en primerísimo plano. El mensaje del video es tajante: “Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos. Te estamos pidiendo que vengas a bancar la Ley de Financiamiento Universitario, porque la universidad pública somos todos”.

📚 CLASES PÚBLICAS EN PLAZA HOUSSAY



En defensa de la Universidad Pública con clases públicas de las Facultades de Económicas y Medicina.



¡Contra el veto de Milei!

Hacia la #MarchaFederalUniversitaria pic.twitter.com/Qe8n9w0fTE — Feduba (@feduba) September 15, 2025

Tras la comunicación del veto presidencial a la norma que había sido aprobada por el Congreso, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron a una masiva Marcha Federal que se realizará este miércoles, fecha en que la Cámara de Diputados convocó a una sesión para intentar revertir la decisión del Gobierno. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) ya había advertido que si había veto a la ley se concretaría una movilización. El viernes pasado, de hecho, hubo paro nacional.

Días atrás, en conferencia de prensa, los rectores advirtieron que las casas de estudio se encuentran en “estado crítico”. Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expresó: “Estamos juntos luchando por el futuro de nuestro país. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Esta situación no es nueva, hace un año ambas cámaras del Congreso aprobaron una ley similar, que a pesar de contar con el apoyo de la comunidad universitaria y la sociedad, fue vetada”.

Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, alertó: “Está en riesgo el funcionamiento de la universidad pública, tal como la conocemos si no tenemos ley de financiamiento público y presupuesto 2026”.