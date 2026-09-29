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LA NACION

Así fue el tiroteo a un custodio de Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad

El suboficial de la Policía Federal fue abordado por dos hombres en moto cuando ingresaba su auto a su casa en González Catán; recibió un disparo y está fuera de peligro

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, brindaron detalles esta mañana sobre los avances en la investigación del ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal
El custodio fue baleado en un intento de robo en González Catán, partido de La Matanza, al ser abordado por motochorrosMinisterio de Seguridad Santa Fe

Un custodio de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, resultó herido durante un intento de robo en González Catán, partido de La Matanza. El ataque ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando el efectivo regresaba a su domicilio.

El hombre, suboficial mayor de la Policía Federal Argentina e integrante de la División Seguridad y Custodia, había llevado a su esposa hasta una parada de colectivo. Al volver, dos hombres en moto lo abordaron mientras abría el portón para guardar su auto. Entonces se produjo un intercambio de disparos.

El custodio recibió un disparo en la zona del hombro y el brazo. Fue operado y, según informó el fiscal de La Matanza Adrián Arribas en LN+, se encuentra fuera de peligro.

Asi balearon al custodio de Monteoliva
Asi balearon al custodio de Monteoliva

Cómo fue el ataque al custodio de Monteoliva

“Volvió para su casa y cuando abría el portón para ingresar su auto aparecieron dos hombres en una moto. Comenzó un intercambio de disparos”, relató Arribas.

Los dos sospechosos también resultaron heridos: uno recibió un disparo y el otro, cinco, de acuerdo con lo informado por el fiscal. “Uno de ellos tiene un pedido de captura por homicidio”, agregó.

Adrian Arribas, fiscal de La Matanza
Adrian Arribas, fiscal de La Matanza

El comunicado de Monteoliva

Monteoliva, a través de su cuenta de X, explicó: “Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial se encontraba en uso de su licencia extraordinaria”.

“Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos. Y los delincuentes, quienes ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia. En Argentina, el que las hace, las paga”, cerró.

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