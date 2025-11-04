Así fue la despedida de Guillermo Francos de la Casa Rosada: el mensaje que le dedicó a su equipo

Guillermo Francos compartió un video de una ceremonia que organizo el Gobierno para despedirlo. “Gracias y hasta siempre”, fue el título que llevó el texto que compartió en sus redes sociales.

El exministro del Interior y Jefe de Gabinete, agradeció la dedicación del equipo que lo acompañó en su paso por esta gestión. En esta nueva publicación, se muestra un clima de despedida cordial, con un gran grupo de gente que lo aplaude, se ve también que él expresó algunas palabras y que a su lado se ubicó Lisandro Catalán, extitular de la cartera de Interior, que dimitió como acto seguido a la renuncia del exjefe de Gabinete.

Hoy me despedí del equipo que me acompañó durante mi gestión, primero como Ministro del Interior y posteriormente como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Les agradecí su profesionalismo, compromiso y dedicación que hicieron posible el…

El pasado viernes, el ex Jefe de Gabinete había anunciado su salida. “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales”, escribió en una carta para el Presidente, publicada en redes sociales.

Milei aceptó la renuncia de Francos de inmediato y nombró a Manuel Adorni como el nuevo ministro coordinador. La justificación oficial de los cambios, según se informó, radica en el resultado de las elecciones legislativas del domingo. La Casa Rosada argumentó la necesidad de “renovar el diálogo político” como estrategia fundamental para impulsar la aprobación de reformas estructurales cruciales en esta fase del Gobierno.

La noticia de su salida sorprendió particularmente por producirse apenas 24 horas después de un encuentro clave que había organizado justamente Francos y Catalán con veinte gobernadores provinciales. Durante esta, el presidente Milei había solicitado el respaldo de los representantes provinciales para asegurar la aprobación del presupuesto 2026 y había presentado su hoja de ruta con los asuntos prioritarios que LLA buscará impulsar en el Congreso: modernización laboral, una ambiciosa reforma tributaria y modificaciones en el Código Penal.

En su carta de renuncia, Francos se jactó recordando que su primer y su último acto como funcionario de este Gobierno fueron organizaciones de eventos para unir a gobernador y el Poder Ejecutivo nacional “con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”.

En ese caso, Francos también había expresado el honor que para él representó ser parte de este Gobierno, al que describió como un “proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro páis en una senda de libertad y progreso”.