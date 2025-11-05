Patricia Bullrich desestimó las críticas de Mauricio Macri y aseguró que la sociedad “ve otra cosa”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respondió este martes a las críticas de Mauricio Macri y aseguró que “la sociedad ve otra cosa”. “Puede decir lo que quiera. No me quiero pelear con Mauricio”, afirmó la funcionaria al ser consultada sobre los dichos del expresidente durante el Foro ABECEB, realizado en el Faena Art Center de Puerto Madero, donde el líder del Pro advirtió sobre “personalidades narcisistas que no escuchan”.

“Lo que siento es que es muy contradictorio. Los argentinos estamos contentos, alegres e ilusionados. No sé si estará viendo nada más el círculo político, porque la gente y la sociedad ve otra cosa. Creo que es un mensaje para la política”, sostuvo Bullrich en diálogo con Cristina Pérez en LN+.

La también senadora nacional electa dijo además que “a la Argentina le queda una oportunidad” y que “hay que aprovecharla”. “No es un tema de cuántos cargos tenés. Apoyá y lo demás viene solo. La sociedad hoy está viendo que el camino de salida está en el proyecto que conduce Javier Milei”, acotó.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich Tadeo Bourbon

Bullrich presidió el Pro hasta que, tras apoyar a Milei en el balotaje y ser confirmada como ministra de Seguridad en diciembre de 2023, convocó a elecciones internas y anunció que no buscaría la reelección. Ese proceso derivó en el regreso de Macri a la conducción del partido, formalizado en mayo de 2024, y marcó el inicio de un progresivo distanciamiento. Con el correr de los meses, Bullrich afianzó su alineamiento con el oficialismo libertario y, en mayo de 2025, selló su salida definitiva del espacio al incorporarse a LLA.

En otro pasaje de la entrevista, la titular de la cartera de Seguridad definió el momento actual como una etapa “post-grieta”. “Era la polarización entre Macri y Cristina [Kirchner]. Hoy estamos transitando un modelo distinto, que no es tan antipersonalista sino que tiene que ver con proyectos. Buscamos un país capitalista con desarrollo de mercado y un Estado más chico. Peleamos contra el modelo de entrega de tierras, usurpación y lucha contra la propiedad privada, como propone [Juan] Grabois”, expresó.

En relación con la situación en el Congreso, la ministra sostuvo que “en estos últimos meses hubo un camino de muchos senadores que votaron en conjunto con el kirchnerismo temas que pueden ser individualmente importantes, pero que en el marco de un cambio general de la Argentina eran como ‘espadas’ al superávit fiscal que necesitamos”. Agregó que el objetivo de la administración Milei será “formar una nueva mayoría” y que “en vez de ser el kirchnerismo el que conduzca la cámara, sean las ideas del cambio”.

El expresidente y líder del Pro, Mauricio Macri Camila Godoy

Respecto de la relación que mantendrá con la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyo vínculo con Milei se dañó a un punto de no retorno, Bullrich señaló que será del tipo “institucional”. “Ahí el lugar de Villarruel va a ser el de ser mandataria de lo que las mayorías digan. Si la mayoría del Senado quiere que se vote una agenda que es la que va a proponer el Presidente, va a ser una relación institucional. Si no se aparta de la agenda de los senadores, la relación va a ser buena”, afirmó la ministra.

Sobre la reconfiguración del Gabinete, explicó que Santiago Caputo “queda como asesor” y estará “a cargo de la estrategia del Gobierno”. “Tenemos un equipo muy compacto con el nuevo ministro del Interior, el jefe de Gabinete, Karina Milei y quienes estemos en el Congreso. Vamos a estar coordinados”, remarcó.

En el mismo sentido, destacó un mejor diálogo tanto con gobernadores como en el Senado y Diputados, lo que posibilitaría avanzar en materia de presupuesto, modernización laboral, reforma impositiva y Código Penal entre diciembre de 2025 y enero de 2026, cuando el Gobierno pretende convocar a sesiones extraordinarias.

La primera reunión de Gabinete con sus nuevos integrantes

Sobre el final de la entrevista, Bullrich se prestó a analizar los resultados de las elecciones legislativas, “[Donald] Trump ayudó, pero el pueblo argentino es el que se la jugó”, opinó. Por último, evitó hablar de posibles candidaturas en 2027 y advirtió sobre un kirchnerismo que hoy está “flojo de liderazgos”.