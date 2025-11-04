Fuerte cruce entre Eduardo Feinmann y dos empleados del Hospital Garrahan: gritos, interrupciones y reproches

El periodista Eduardo Feinmann tuvo un fuerte cruce este martes con dos empleados del Hospital Garrahan. La discusión se dio a pocos minutos del inicio de la entrevista, cuando el conductor acusó a la delegada Norma Lezana de querer “golpear un gobierno”. Le reprochó las manifestaciones sindicales y su participación como candidata en las recientes elecciones. La entrevistó derivó en interrupciones constantes y en los empleados queriendo explicar las razones de su reclamo.

Todo comenzó cuando Feinmann le pidió su opinión sobre el aumento del 60% otorgado por el Gobierno a empleados de planta, con contratos de empleo público, becarios y residentes. La noticia se confirmó tras el bono mensual fijo de $350.000 para personal no asistencial y de $450.000 para el asistencial que se otorgó en septiembre de este año.

Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), estuvo acompañada por Maximiliano Bares, trabajador del laboratorio central. Ella destacó el anuncio del Gobierno. En A24, la delegada afirmó que esperaban el incremento hace tiempo, pero dijo que lamentaban la demora en otorgarlo, dado que llevó a “renunciar a muchos profesionales” y a que “los equipos quedaran bastante resentidos”.

Concentración de trabajadores del Hospital Garrahan por la falta de aplicación de la ley de emergencia pediátrica Santiago Filipuzzi

Feinmann rechazó sus argumentos. “Al fin y al cabo el Gobierno tenía razón. Tenía que reordenar para dar los aumentos necesarios. No hizo demagogia como otros gobiernos”, consignó.

Lezana insistió en que la situación se podría haber resuelto “mucho tiempo antes para evitar el daño” y que “los maltrataron bastante”. “Ustedes también quisieron voltear un gobierno”, arremetió el periodista. Tras ello, hizo referencia a una entrevista anterior entre Lezana y él, donde ella le había asegurado que no se dedicaba a la política, aunque en las últimas elecciones fue candidata del Frente de Izquierda.

“Usted fue candidata. Me engañó, me mintió en la cara. Yo le pregunté si hacía política y me dijo que de ninguna manera. Y yo después la vi en la lista. Me mintió en la cara y le mintió a la ciudadanía”, dijo efusivamente el conductor.

Lezana intentó responderle varias veces. Fue tras varias acusaciones fue que Feinmann le permitió una respuesta. “Yo soy licenciada en nutrición, me especialicé en diabetes, gané mi concurso para estar en el hospital y trabajé toda la vida”, le respondió. Feinmann insistió en que se trataba de “un relato” e, interrumpiéndola constantemente, la acusó de “golpista”.

“Ustedes usaron a los niños. Me mintió. Me dijo que era una técnica, una profesional, pero era una política. Y quiso voltear al Gobierno usando a los chicos. Y eso me dio asco”, afirmó.

Lezana le contestó mirando a la cámara: “Me da asco lo que me está diciendo Eduardo Feinmann. Es brutal y un maltrato a una profesional y luchadora por la causa Garrahan”. El periodista insistió en que era una golpista, mientras Lezana y Bares le preguntaban cuál era el problema de que sea técnica y candidata.

Marcha durante la sesión en el Senado para tratar la emergencia pediátrica, Garrahan y el financiamiento de universidades nacionales Fabián Marelli

“¿Usted cómo piensa que se hacen los cambios?“, lo increpó Bares. Y sumó: ”No usó el hospital para hacer campaña”. Feinmann le dijo que sí. Luego Bares le mencionó a la gran cantidad de profesionales que renunciaron por la crisis que afrontaba el hospital. Fue entonces que Feinmann le contestó: “Renunciaron porque quisieron. Se hubieran quedado y hubieran recibido el dinero”.

Bares insistió en que el Gobierno “les dio la razón” porque les dio un aumento del 60% cuando ellos reclamaban hace meses por un cambio en los salarios. Luego, Feinmann introdujo en la conversación a la expresidenta Cristina Kirchner. “La señora que está presa los cagó a ustedes, la que ustedes defienden, los cagó. Todos ustedes defendían a la chorra que está allá”, señaló. Ni Lezana ni Bares la habían mencionado.

“Hemos salido a la calle con todos los gobiernos desde el 2005 hasta ahora”, dijo Bares. Lezana se sorprendió, frente a las afirmaciones del periodistas, de que la hayan llamado para la entrevista. “Yo pertenezco a un partido político como todos los ciudadanos tienen derecho a hacerlo. Usted hace macartismo. Es una persecución a los trabajadores del equipo de salud del Garrahan”, aseguró Lezana.

Fue entonces que Feinmann levantó la voz: “No me venga con esa pelotudez. La gente no es pelotuda, por eso votó como votó. La gente está harta de que ustedes hagan política para voltear al Gobierno”.

Lezana le contestó que también “estaban hartos de periodistas” como él y expresó que él también la engañó y mintió. “Nos llama a una entrevista como trabajadores para ofendernos y faltarnos el respeto y decirle a la sociedad que está mal que los trabajadores seamos parte de un partido político”, aseveró.

El periodista Eduardo Feinmann Manuel Cascallar

Bares lo acusó de defender al Gobierno y rápidamente Feinmann le contestó que él no defendía a la gestión libertaria, sino a “una institución”. “Yo nunca lo vi en el Garrahan”, le contestó Bares. “Todos pasaron por acá”, respondió Feinmann.

Luego, apuntó contra Lezana y le dijo que era una “carmelita descalza” que le fue “llorando a decirle que es una técnica que cobra miseria” cuando “estaba en una lista”. “Ustedes hacían lío en la puerta con los chicos internados. Ustedes son sindicalistas, no son médicos”, sumó.

“Confío en la audiencia que no es idiota y me va a decir otra vez ‘qué ovarios tenés por decirle a Feinmann lo que se merece’. Todas las infancias importan. La única camiseta que tengo puesta es la de los pacientes y las infancias. Y usted puede pensar lo que se le ocurra”, aseguró. Feinmann siguió sosteniendo que no les importan los chicos y que quería estar en una lista.

El periodista luego los acusó de “afanarse el hospital” durante el kirchnerismo, lo que generó confusión entre los trabajadores. Lezana, confundida y enojada, le contestó: “Eduardo, ¿usted es siempre así o está haciendo un acting para la televisión? Porque me llama la atención".

Ante la discusión sobre el dinero, Bares le preguntó cuánto ganaba por mes. “¿Y a usted qué carajo le importa?“, le contestó Feinmann. El periodista insistió en que trabaja en el sector privado, a diferencia de Lezana y Bares, que trabajan en el sector público.

“Tenés un problema, estás haciendo un acting o estás completamente sacado. Hacé terapia. No sé qué te molesta. Ganamos los trabajadores. Aunque nos maltrates mil veces vamos a seguir viniendo para hablarle a la audiencia para decirle que podés ser profesional, científica y ganar un concurso y que está muy bien que ocupes un cargo sindical para representar a los trabajadores y no hacer lo que hace la CGT que los ocupa y no defiende los derechos de los trabajadores. Hoy tenemos un sueldo digno porque luchamos. No somos volteadores de gobiernos, hay otra gente que voltea gobiernos”, cerró Lezana.

Feinmann insistió en que son “golpistas profesionales”. Lezana decidió cerrar la conversación y pidió permiso para retirarse junto con Bares.