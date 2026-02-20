Asume un administrador en la obra social militar, que mantiene una abultada deuda y cortes de prestaciones

Con la designación del coronel mayor retirado Ariel Guzmán como administrador, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, dio el primer paso hacia la liquidación de la obra social de los militares, cuya disolución fue dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia y arrastra todavía una deuda de $200.000 millones.

“El coronel Guzmán conducirá el período de transición del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), que se extenderá por un año”, dijo a LA NACION una fuente del ministerio. Cerca de Presti recordaron que la decisión del ministro es que el Estado se haga cargo de la deuda. El titular de Economía, Luis Caputo, intervendrá en la definición de los pagos a los acreedores de la obra social, en su mayoría prestadores.

Según pudo saber LA NACION, en varios puntos del país se mantienen cortes en las prestaciones que dificultan, incluso, la atención de de cuadros graves, como el de una niña de 7 años cuya familia enfrenta demoras en la entrega de alimentación especial que necesita por prescripción médica, dijeron fuentes de Iosfa. También revelaron que la obra social tiene aún un déficit mensual operativo de $12.000 millones y varias prestaciones permanecen cortadas.

El coronel mayor retirado Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de Iosfa Ministerio de Defensa

La reestructuración

Por el decreto 88/2026, el IOSFA ingresó en un período de transición hasta su liquidación definitiva, al tiempo que se dispuso la división de la entidad que había sido creada por el decreto 637/2013, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Ahora, los militares y sus familias se atenderán en la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), en jurisdicción del Ministerio de Defensa. En tanto, el personal de la Gendarmería y la Prefectura quedó encuadrado en la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg).

En el período de transición, el coronel Guzmán deberá llevar adelante el traspaso progresivo de los casi 600.000 afiliados de Iosfa a las dos nuevas obras sociales creadas, además de la transferencia de activos y el reordenamiento de la administración.

Con casi cuarenta años de servicio activo en el Ejército, Guzmán fue director operativo del Hospital Militar Central en 2020 y 2021, durante la pandemia, y en 2024 se incorporó a Iosfa como gerente de Pre4staciones.

A comienzos de este mes, Petri concurrió a la sede de la obra social, donde funcionará la nueva OSFA, que aún debe constituirse con la integración del Directorio. “El objetivo es trazar el mapa de la situación actual, especialmente en lo referente a los cortes de ciertas prestaciones. Hay más de 100 espacios de atención en todo el país”, deslizaron en la obra social”, se explicó.

El Directorio se integrará con cinco representantes designados por el ministro, a propuesta de cada fuerza: dos por el Ejército, uno por la Armada, uno por la Fuerza Aérea y un representante del personal civil de las Fuerzas Armadas. De ese elenco surgirá el presidente. La idea del gobierno es designar al general de brigada retirado Sergio Maldonado, que fue director del Hospital Militar Central y gerente general de la obra social.