Membrillos por repuestos: el Ejército intercambia toneladas de frutas por piezas para una camioneta

El Ejército Argentino llamó a una licitación con términos poco habituales: ofrece permutar toneladas de membrillos producidos en los campos de Remonta y Veterinaria por repuestos para una camioneta Chevrolet S10 de 2010.

El pliego de la licitación está publicado en la página de Comprar. “PERMUTA TN DE MEMBRILLO POR REPUESTOS PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 2.8 TDI STD 4X4 MODELO 2010 - ECN”, anuncia.

Se trata de una licitación privada, de urgencia “normal”, que empezó a tramitarse en febrero de este año y que tiene previstas como “fecha y hora acto de apertura” el 27 de mayo próximo a las 10.

Hubo una licitación anterior similar que fracasó, según un documento del 15 de mayo pasado, firmado por el coronel Angel Octavio Peluffo, de Remonta y Veterinaria, en Campo de Mayo. Esa misma resolución dispuso el nuevo llamado a presentar ofertas.

La nueva licitación especifica que le será adjudicada a quien “ofrezca recibir la menor cantidad de membrillos por repuestos para camioneta Chevrolet S110 2.8 TDI STD 4X4 Electronic CD Modelo 2010″.

El vehículo está en la localidad mendocina de Cuadro Nacional, en San Rafael. También son mendocinos los membrillos que serán objeto del trueque.

Los repuestos

El Ejército listó 31 repuestos para reparar la camioneta. Entre ellos, filtros de aire, combustible, aceite y habitáculo; semiejes completos, fuelles, masas delanteras ABS; rótulas de suspensión inferior y superior; extremos de dirección largo y corto; bieleta de barra estabilizadora; bujes; brazos pitman y auxiliar; amortiguador diferencial; juego de pastillas de freno; bomba de agua y juego de escobillas limpiaparabrisas.

El pliego establece que quien resulte adjudicatario tendrá 30 días para entregar todos los repuestos y después, 20 días para llevarse los membrillos.