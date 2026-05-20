Lula envía a su ministro de Defensa a Buenos Aires con una oferta comercial que elude la tensión política

En tiempos de polarización regional y frialdad en la cúspide del poder político entre Brasilia y Buenos Aires, el pragmatismo económico y los intereses estratégicos bilaterales encuentran un canal blindado: el sector de la Defensa.

Mientras la distancia marca la relación entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, los canales técnicos de ambos países avanzan en una agenda de fuerte contenido comercial e institucional.

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio Monteiro, desembarcará en la Argentina el próximo lunes para mantener una reunión bilateral clave con su par argentino, el teniente general Carlos Alberto Presti. La visita, confirmada a LA NACION por altas fuentes del Ministerio de Defensa brasileño, marca el inicio de una fuerte ofensiva comercial del gobierno de Lula en la región, en un escenario global dominado por el rearme.

Múcio, un ingeniero y dirigente de perfil centrista y componedor dentro del Poder Ejecutivo brasileño, busca inaugurar con este viaje lo que en los despachos oficiales de Brasilia denominan “diplomacia de defensa”. El objetivo central es aprovechar la corriente de aumento en los presupuestos de seguridad global para reposicionar a Brasil como el gran proveedor tecnológico y logístico de América del Sur, comenzando precisamente por su principal socio de la región.

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio Monteiro Marcelo Aguilar

“La defensa es un tema de Estado, no es un tema político de gobierno”, explicaron a LA NACION en el entorno del ministro Múcio. “Nuestra área es como el Palacio de Itamaraty, somos instituciones de Estado. Estas relaciones son puramente institucionales y la cuestión política entre los mandatarios no es relevante para esta estrategia”, enfatizaron en el gobierno de Lula, buscando encapsular el cortocircuito ideológico entre el presidente brasileño y Javier Milei.

Fondos y recortes

El despliegue comercial brasileño coincide con un escenario de luces y sombras para el presupuesto militar argentino. Por un lado, Milei viene de ordenar, mediante el decreto 314/2026, que el 10% de los fondos obtenidos por las privatizaciones de empresas estatales se destinen al financiamiento de un plan de adecuación y reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la iniciativa convive con una poda real en las partidas del sector: un fuerte recorte de $59.600 millones a las Fuerzas Armadas. El lanzamiento del plan vinculado a las privatizaciones “motiva el viaje”, confiaron en el gobierno brasileño, aunque admitieron que la elección de la Argentina como primer destino de la gira responde a una cuestión logística.

El ministro de Defensa de Lula llegará a Buenos Aires con un extenso dossier que en marzo fue presentado formalmente en Brasilia: el Catálogo de Productos de la Base Industrial de Defensa de Brasil. El documento agrupa a 154 empresas del sector y detalla un abanico de 364 productos de desarrollo nacional, desde embarcaciones y vehículos blindados hasta aeronaves, sistemas electrónicos de navegación y de monitoreo avanzados.

El ministro de Defensa del gobierno argentino, teniente general Carlos Alberto Presti X @FAArgentinas

En el Ministerio de Defensa brasileño existe un cuidado especial por destacar que la visita no busca apenas vender “armas”. Resaltan que ofrecerán al gobierno argentino “tecnología de uso dual”, es decir, plataformas desarrolladas para las fuerzas militares que tienen aplicaciones directas en el ámbito civil, como sistemas de comunicación y satélites con utilidad en la agricultura de precisión o la logística.

La cita principal entre Múcio y Presti tendrá lugar el martes por la mañana. El gobierno brasileño todavía ultima detalles de la agenda, que debe incluir un encuentro de trabajo técnico y un posterior paso por la Embajada de Brasil en Buenos Aires. El ministro Múcio tiene previsto regresar a Brasil esa misma tarde.

Según supo LA NACION, existen algunos productos que ya están en un estado avanzado de negociación entre ambos países, cerca de la conclusión de un acuerdo.

Una de las conversaciones más adelantadas es la referente a la venta de vehículos blindados Guaraní. En 2023, las discusiones para la adquisición de los famosos vehículos blindados de transporte Iveco Guaraní (6x6) producidos en Minas Gerais avanzaron significativamente y contemplan una proyección de hasta 156 unidades para el Ejército argentino. No obstante, las restricciones financieras que arrastraba la economía argentina y la dificultad para estructurar garantías de crédito frustraron la operación en ese momento.

En el espejo retrovisor del Planalto no solo pesa la retórica política, sino también el dinamismo comercial. La industria de defensa brasileña viene de encadenar dos récords históricos consecutivos, superando en el último año los US$3400 millones en exportaciones.

Para el gobierno brasileño, la escala en Buenos Aires no es un hecho aislado, sino el puntapié inicial de un despliegue regional coordinado.

Tras el paso por la Argentina y un viaje técnico programado a Suecia en junio -donde Brasil mantiene una alianza con la empresa Saab para la coproducción de los cazas Gripen-, Múcio continuará su gira por Lima en julio. Allí se celebrará la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) en Cusco, donde el ministro de Lula pretende replicar ante el gobierno peruano la oferta comercial que llevará a la administración de Milei.