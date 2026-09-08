ATE levantó el paro en el PAMI tras recibir un aumento de 14,1% y un bono de $180.000

En medio de la crisis financiera del organismo y en acuerdo con los gremios, las autoridades del PAMI definieron ayer un incremento salarial del 14,1% para los trabajadores de la entidad, al que se agrega el pago de un bono de $180.000. Tras el entendimiento, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios que talla en el organismo, suspendió el paro y la movilización previstos para este martes al frente a la sede central de la obra social.

El esquema de aumentos salariales definido en la reunión paritaria establece una suba del 2,4% para junio, 2,2% en julio, 1,9% en agosto, 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. Las recomposiciones correspondientes a junio, julio y agosto se abonarán de manera retroactiva con los haberes de septiembre.

Además, se oficializó un bono de $180.000, que será otorgado en cuatro cuotas de $45.000 entre septiembre y diciembre. El acuerdo alcanzará tanto a los trabajadores de planta permanente como a los contratados.

Acuerdo salarial en el PAMI Rodolfo Aguiar - ATE

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional y trabajador del PAMI, indicó a LA NACION que el “ingreso promedio de los trabajadores” del organismo a nivel nacional superará, con los aumentos, los $2.200.000. Señaló que a las provincias del sur les corresponde el “adicional por zona patagónica” y que los cargos con responsabilidades jerárquicas superarán los $3.000.000 de ingresos.

“Después de meses sin paritarias y un extenso congelamiento salarial en la obra social, finalmente logramos arrancar un incremento”, celebró Aguiar. No obstante, señaló que la propuesta es “insuficiente” y que “no alcanza para compensar el recorte que sufrieron los salarios dentro de la obra social”.

Pese a los cuestionamientos, Aguiar anunció la suspensión del paro y la movilización prevista para hoy “como muestra de buena fe” y “en demanda de que se convoque rápidamente a una nueva paritaria” que les permita a los trabajadores de la obra social “recuperar todo el poder de compra” de sus ingresos.

ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE RECIBE AUMENTO DE 14,1% Y BONO DE $180.000 EN PAMI!!



SUSPENDEMOS LA MEDIDA DE FUERZA, PERO EXIGIMOS REABRIR LAS NEGOCIACIONES POR SER INSUFICIENTE!!



Después de MESES SIN PARITARIAS y un extenso CONGELAMIENTO SALARIAL en la obra social, finalmente logramos… pic.twitter.com/AA8eRvSVc5 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 7, 2026

Además de ATE, de la negociación participaron la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia) y la Unión de los Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI).

Por su parte, entre las autoridades del PAMI presentes en la paritaria estuvo Verónica Pérez, flamante coordinadora ejecutiva del organismo. Fue presentada la semana pasada por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien tiene injerencia sobre el área de Salud.

Verónica Gabriela Pérez (a la izquierda), nueva coordinadora de PAMI