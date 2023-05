Avión presidencial: la Fuerza Aérea aclaró que los pilotos que ejecutaron la peligrosa maniobra en Aeroparque no son personal militar

escuchar

La Fuerza Aérea Argentina aclaró que los pilotos que ejecutaron la peligrosa maniobra con el nuevo avión presidencial, ARG-01, sobre el Aeroparque Jorge Newbery no son personal militar y se desligó de la responsabilidad. También, apuntaron contra el Gobierno y contra la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que había dicho que al tratarse de un avión oficial los pilotos tenían matrícula militar.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Fuerza Aérea sostuvo que “en relación a las publicaciones periodísticas referidas a las maniobras realizadas por los comandantes del ARG-01,se aclara que el ARG-01 se encuentra fuera del ámbito del Ministerio de Defensa y no es matrícula militar”.

5°) Los pilotos tienen licencia Civil

6°) Es la ANAC la única que tiene facultades para tomar cualquier tipo de medidas relacionadas con el personal involucrado y la operación en cuestión — FuerzaAéreaArgentina (@FuerzaAerea_Arg) May 27, 2023

En ese sentido, especificaron que los aviadores no pertenecían a esa seccional militar. “La aeronave no es operada por personal de la Fuerza Aérea Argentina y depende de la Secretaría General de Presidencia”, precisaron.

Además, sostuvieron que “los pilotos tienen licencia civil” y que “es la ANAC la única que tiene facultades para tomar cualquier tipo de medidas relacionadas con el personal involucrado y la operación en cuestión”.

Ante la polémica, LA NACION supo que la única autoridad con la competencia para analizar la maniobra y determinar qué faltas se cometieron es la ANAC, a cargo de Paola Tamburelli, que responde a la agrupación de Máximo Kirchner, La Cámpora.

Sin embargo, según pudo saber este medio, la ANAC no aplicará ninguna sanción a los pilotos ni a la trabajadora de la torre de control. Esto era porque supuestamente “el ARG-01 está fuera de la jurisdicción de ANAC por ser un avión oficial y los pilotos por haber usado matrícula militar”.

El intento de aterrizaje abortado del nuevo avión presidencial

Eso era lo que habían explicado desde ese organismo estatal antes de que la Fuerza Aérea lo desmintiera aduciendo que los pilotos tenían licencia civil y que el avión no tenía matrícula militar. Sin embargo, “ANAC envió una nota manifestando preocupación por la maniobra riesgosa en condiciones meteorológicas muy adversas”, indicaron las fuentes consultadas y sumaron: “Y se labró un acta descriptiva de los hechos, que se analizarán por las diversas áreas de ANAC”.

De todas formas se aseguró que se trata de una maniobra que suelen realizar las aerolíneas cuando hay retiros de comandantes, pero que en este caso “no fue oportuno”. Destacaron que no habría incumplido ninguna norma, por lo que no correspondería una sanción administrativa, aunque no se descarta que sea despedido como consecuencia de la maniobra.

Desde el sector de pilotos de la Agrupación Aérea Presidencial emitieron un escueto comunicado en el que explicaron que la maniobra es habitual. El documento fue firmado por Pinto y Barone. Allí, se sostiene que se le solicitó permiso a la torre de control en Aeroparque para realizar lo que llaman “el sobrevuelo por el eje de pista como recepción de la aeronave incorporada a la flota aérea”.

Y añaden: “Tal pasaje fue autorizado por el control, siendo esto uso y costumbre toda vez que se incorpora una aeronave o cuando se retira un comandante. Estos pasajes son autorizados realizándose por el eje de pista sin sobrevolar obstáculos”.

