El pago de la suma fija que anunció el fin de semana el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, encuentra dificultades para su implementación en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof busca caminos para abonar esos $60.000 con fondos de las arcas provinciales, mientras intendentes opositores y algunos oficialistas ya pusieron reparos para afrontar esa erogación con sus empleados municipales y, en paralelo, la confederación gremial que los agrupa a nivel nacional les reclama a todos los jefes comunales del país que depositen el plus salarial a sus trabajadores.

La intención del gobierno bonaerense, según pudo saber LA NACION de fuentes de la administración provincial, es pagar la suma fija con fondos propios. “Estamos buscando alternativas”, señalaron cerca de Kicillof, y confirmaron que, por el momento, no recibieron recursos especiales del gobierno nacional para hacer frente al pago. No obstante, subrayaron que no cuentan con dinero para auxiliar a los municipios que tengan dificultades para abonarlo a sus empleados. “No podemos afrontar un auxilio para los municipios” , aseguraron. El gobierno bonaerense cuenta con 600.000 empleados.

El martes, Kicillof se reunió con intendentes radicales (son 32 en la provincia, con fuerte presencia en el interior bonaerense) que le señalaron que carecen de fondos para pagar el bono. Una fuente de la UCR bonaerense indicó que un auxilio económico nacional sería “la única manera de que se pueda llevar adelante en Provincia y los gobiernos locales” y que “la inmensa mayoría de los municipios no pueden afrontarlo”.

Desde Pro, el candidato a gobernador e intendente de Lanús, Néstor Grindetti, advirtió que su intendencia no está en condiciones de abonar la suma fija y adelantó que los intendentes pedirán hablar con Kicillof para que les aporte recursos. “Nosotros en Lanús hemos negociado una buena paritaria y que ahora nos venga una imposición nos complica mucho, porque no tenemos los fondos para pagarla ”, indicó a radio La Red.

En el peronismo también hay municipios bonaerenses que señalan dificultades para pagar. “No lo teníamos previsto”, advirtió un jefe comunal de la zona sur del Gran Buenos Aires. “Se está hablando del tema. A muchos municipios se les haría imposible sin asistencia de Provincia o de Nación”, puntualizó un intendente de la zona oeste. En contraste, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, afirmó a La Red que “no hace falta pedirle recursos a la Provincia para cumplir con el pago del bono” . Un colega suyo aseguró a LA NACION que también puede afrontarlo, y en un sentido similar se pronunciaron desde otra intendencia de la zona sur: “Se están realizando todos los esfuerzos para pagarlo. Si hay ayuda, mejor. Los fondos propios incluyen coparticipación provincial, que viene todos los días. Puede haber adelantos de coparticipación. Vamos a hacer todos los esfuerzos para pagarlo y lo vamos a lograr″.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, anunció junto al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, que pagará el bono con fondos municipales y que firmó el nuevo convenio colectivo de trabajo con el sindicato municipal.

Secco y Correa, al anunciar el pago del bono en la Municipalidad de Ensenada Facebook

Tras los reparos que expresaron los jefes comunales bonaerenses, la Confederación de Trabajadores Municipales de la Argentina (CTM) se puso en guardia y reclamó que las municipalidades de la provincia de Buenos Aires y de todo el país paguen la suma fija. “ Solicitamos que los municipios empleadores otorguen una suma fija de $60.000 a abonarse en dos cuotas de $30.000 , en los meses de septiembre y octubre, para todos los trabajadores con ingresos inferiores a $400.000″, indicó la confederación municipal en una comunicación firmada por Hernán Doval, su secretario general.