Ricardo Quintela cruzó a Mauricio Macri con una ironía: “Ellos gobiernan la Capital hace 16 años y no son feudo”

El gobernador reelecto de La Rioja, Ricardo Quintela, cruzó este miércoles al expresidente Maurico Macri por su apoyo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que suspendió las elecciones de este domingo en Tucumán y en San Juan. Luego de que el fundador de Pro calificara de “feudos” a las jurisdicciones en las que se debate la permanencia de sus mandatarios en el poder, el riojano chicaneó: “Ellos gobiernan la Capital hace 16 años y no son feudo”.

Consultado en C5N acerca de la resolución del máximo tribunal, Quintela sostuvo: “Yo creo que la Corte se mete en el proceso electoral, no por el contenido sino por lo extemporáneo. Esto lo tendría que haber hecho antes. Todos sabíamos que Sergio Uñac y Juan Manzur se presentaban como candidatos. Con el debido respeto a la ciudadanía, tendrían que haberse expedido con el suficiente tiempo a los efectos de que cada alianza pudiera modificar la fórmula si fuera necesario. Me parece que lo que hace lo hace a contratiempo, con un sentido meramente político de tratar de ordenar democráticamente nuestro país. Ellos se convierten en los constituyentes, en los legisladores nacionales”.

Tras ello, agregó: “Yo creo que es un claro favorecimiento claramente definido a un centralismo porteño y a los intereses que ellos representan y defienden. Está demostrada la connivencia entre la expresidenta de Pro, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri con la Corte Suprema. Por eso hemos presentado una denuncia y un juicio político en defensa del federalismo”.

En ese contexto, al gobernador le preguntaron sobre las declaraciones vertidas por Macri a los medios ayer por la tarde, cuando dijo respecto de las elecciones cuestionadas: “No son representativas, ¿no? Hay provincias que están manejadas hace muchos años por sistemas feudales que no representan, pero ya va a llegar la libertad también para ellos”.

Frente a los dichos del exmandatario, Quintela ironizó: “Para ellos nosotros somos feudo. Yo voy por mi segundo mandato y ellos están hace 16 o 20 años en el poder y no son feudo. Lo que pasa es que cuando ellos ganan una elección son democráticos, pero cuando pierden es producto de los feudos. Esto es lo que sucedió. Nosotros hemos perdido una elección donde JxC se quedó con Capital y hoy reconocieron ellos mismos que nosotros hemos ganado legítimamente, legalmente y limpiamente la elección en nuestra provincia. Actuaron con responsabilidad al reconocer el resultado de las urnas. Lo que diga Macri me tiene sin cuidado, sabemos la clase de ciudadano que es”.

Otros gobernadores que cuestionaron a la Corte

Además de Quintela, los gobernadores de Catamarca, Entre Ríos, Santa Cruz y Santiago del Estero también cuestionaron en las últimas horas fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan y advirtieron que la medida cautelar firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda representa un “ataque a la democracia y el federalismo”.

Los mandatarios provinciales del Frente de Todos (FdT) utilizaron sus redes sociales para criticar lo resuelto por los tres miembros de la Corte y vincularon esa disposición judicial con los intereses políticos de JxC.

Desde Twitter, el gobernador de Catamarca Raúl Jalil aseguró que “el fallo de la Corte será respetado y acatado pero es claramente inoportuno por ser a pocos días de los comicios previstos”. Sobre el momento elegido por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda para emitir el fallo, apenas cinco días antes de los comicios, consideró que “perjudica a los ciudadanos y ciudadanas de Tucumán y San Juan que tenían la voluntad de votar”, pero además afecta a los “Estados provinciales y a los partidos políticos”.

Desde una postura similar y apelando al federalismo, el gobernador entrerriano Gustavo Bordet advirtió que es un hecho “de suma preocupación para la democracia” que las elecciones convocadas en dos provincias “sean suspendidas a solo cinco días de realizarse”.

“Tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia debilitan las instituciones democráticas y generan incertidumbre. Mi solidaridad y apoyo a las provincias hermanas de Tucumán y San Juan”, siguió Bordet, quien apuntó contra los “dirigentes centralistas” por afectar con sus decisiones a “los distritos en los que no gobiernan ellos”. Y concluyó: “Si no se respetan los mecanismos institucionales de las provincias no hay federalismo en la Argentina”.

En tanto, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, expresó desde las redes su “profunda preocupación” por lo que definió como “un nuevo atropello por parte de tres jueces (por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda) que usan el Poder Judicial para imponer decisiones políticas proscribiendo e impidiendo el voto popular”.

Por último, desde Santiago del Estero el gobernador Gerardo Zamora expresó sus coincidencias con unas manifestaciones previas de su par rionegrino Alberto Weretilneck y acusó a la Corte de violar “las autonomías provinciales, en forma autoritaria, a cuatro días de otros comicios donde sería derrotada la facción a la que pertenecen”, en referencia a Pro y a JxC.

LA NACION