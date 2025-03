Axel Kicillof llegó a Bahía Blanca y dijo que “se está trabajando coordinadamente” con el gobierno nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llegó a la ciudad de Bahía Blanca cerca de las 23 para recorrer la zona en emergencia y se reunió con el comité de crisis el lugar, donde se encontraban también los funcionarios nacionales. Si bien contó en diálogo con LN+ que no mantuvo un encuentro con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le informó que se encuentra disponible. “No puedo objetar nada, en términos que se está trabajando coordinadamente”, planteó.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia dijo, en diálogo con Maxi Montenegro, que la situación es “excepcional”. “La lluvia fue sin precedentes y se mezcló con la marea que está alta”, dijo. Y precisó: “Acá había inundaciones bastante a menudo por un canal que se desbordaba en la ciudad. Como las lluvias tenían como récord histórico de 150 mm/175 mm, lo hicieron para que aguantara lluvias de 200 mm, acaba de llover acá en las últimas horas 400 mm”.

Sobre la tensión con el gobierno nacional, el gobernador aseguró que “no mantuvo ningún cruce” con el presidente Javier Milei, pero cuestionó: “Le pedí cuatro reuniones y lo único que hace y recién tuiteó de nuevo... es inoportuno”. Sin embargo, evitó confrontar con los funcionarios nacionales. “Me parece inoportuno polemizar, no voy a hacerlo. Nosotros estamos para trabajar, la última vez lo hicimos con menos colaboración, pero la necesitabamos. Hoy la tenemos y yo la agradezco y la reconozco, nunca hice otra cosa. No me gusta insultar, las provocaciones son para otras cosas. Estamos grandes para en un hecho así hacer campaña electoral”, dijo.

Kicillof remarcó que el contacto con la gestión libertaria surgió de parte del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, que está en el comité de crisis interministerial. “Se comunicó con su par [Guillermo] Francos y, a partir de ahí, se habilitó un contacto con Patricia Bullrich. Así que en ese sentido estamos articulando con el municipio y luego con el gobierno nacional, y ya solicitando fondos específicos como los famosos ATN, que es plata de las provincias para diferentes usos, uno de ellos emergencias”, explicó.

Poco antes, durante una entrevista teléfonica cuando se trasladaba por vía terrestre hacia la ciudad, sostuvo que esperaba la asistencia del gobierno nacional por el temporal y planteó: “No existen las provincias que puedan salvarse solas”.

“Hoy te diría que lo fundamental es darle a la población el mensaje que hay que tener muchísimas precauciones y permanecer, en la medida de lo posible, corriendo los menores riesgos. Nosotros llevamos todo el equipamiento del que disponemos y solicitamos la ayuda del gobierno nacional porque corresponde”, había dicho en diálogo con C5N.

Kicillof en Bahía Blanca

“No es que tengamos una mirada partidaria, pero hay obligaciones y responsabilidades y eso es lo que de alguna manera en el discurso del otro día estábamos reclamando y vamos a seguir permanentemente buscando. El Gobierno tiene que hacerlo porque es una obligación. Esperemos que fluya la ayuda y que podamos coordinarlo”, concluyó el gobernador.

Un verdadero fenómeno meteorológico extremo vive la ciudad de Bahía Blanca con una tormenta que descargó, desde la madrugada y hasta después del mediodía, más de 290 milímetros de lluvia y provocó anegamiento de gran parte de la ciudad, con casas inundadas y casi medio centenar de familias evacuadas. Hasta el momento se reportaron diez personas fallecidas, según confirmaron fuentes oficiales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, se trasladaron al lugar luego que el Gobierno confirmara que enviará $10 mil millones para reparar los daños.

LA NACION

Temas Axel Kicillof