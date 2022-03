Axel Kicillof dijo que lo conduce Cristina Kirchner y criticó a Horacio Rodríguez Larreta

En el acto central de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires desde La Plata, el gobernador Axel Kicillof dijo que lo conduce Cristina Kirchner y criticó a su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por comparar sus formas de gobernar sus respectivos distritos.

“Para que nadie dude de que en política también está habiendo una revolución de las mujeres. En la provincia también está habiendo una revolución de las mujeres. Quiero dejar en claro para todo ese machismo retrógrada que a nosotros nos conduce una mujer ”, dijo Kicillof, que fue ovacionado por la militancia femenina.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; la titular del Inadi, Victoria Donda; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y funcionarias e intendentas bonaerenses, el mandatario provincial se refirió a la inclusión de la perspectiva de género dentro de su gabinete.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la titular del Inadi, Victoria Donda

“El desafío era impedir cerrar las políticas de igualdad de género, contra la violencia, en un solo ministerio, en un compartimento estanco. Por eso, nos propusimos que el ministerio de las Mujeres tuviera injerencia en todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires. No era cuestión de hacer políticas educativas, de salud, de género. Las cuestiones de género, en todos los ministerios de la provincia”.

Con un mensaje para Rodríguez Larreta, Kicillof cuestionó que el trabajo en el territorio bonaerense sea contrastable con el de otros distritos: “Hay quienes piensan que una ciudad es comparable con una provincia que tiene 135 municipios, 300.000 kilómetros cuadrados, 17 millones de habitantes. No es así. Cada política que hacemos en la provincia de Buenos Aires tiene que llegar a todos los rincones”.

Además, sostuvo: “Esos programas sirven porque tienen inserción territorial, sirven porque son interministeriales. Es el trabajo no de un ministerio, es el compromiso de un gobierno entero de hacerse cargo de todo lo que falta. Y falta mucho”.

El gobernador Axel Kicillof estuvo acompañado por una veintena de funcionarias e intendentas bonerenses

Sin embargo, reconoció que aún hay mucho trabajo por hacer en el área: “Falta mucho en el terreno de las violencias, pero también falta mucho en el terreno de los derechos. Y falta mucho en el terreno de la igualdad. Todavía tenemos una diferencia de salarios, de ocupación, de dificultad para las mujeres que es absolutamente inaceptable”.

Y continuó: “Tampoco sirve si las políticas que tienen que ver con el ministerio de las Mujeres no apuntan más alto y más en general. No hay posibilidad de realizar los derechos de las mujeres si no se realiza la justicia social, si no se realiza el crecimiento con inclusión, si no se realiza una sociedad mejor y más justa. Nosotros los varones acompañamos esas luchas”.

“Hoy terminó siendo nuestro aniversario del 8M un día peronista y, por tanto, un día feminista. Porque hoy, nuestro movimiento, es nacional, popular, y también feminista. Por eso, fíjense: irrumpió un colectivo que algunos no se esperaban e hizo una verdadera marea verde en la Argentina. Ese factor, que para algunos es nuevo y para muchos es incómodo, es hoy uno de los factores más importantes de transformación de la sociedad argentina”, cerró el gobernador bonaerense.