Mahiques se otorgó licencia a sí mismo como fiscal general porteño para ser ministro de Justicia de Milei

Lejos de renunciar, el ministro de Justicia nacional entrante, Juan Bautista Mahiques, se dio licencia a sí mismo como fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, para así poder ejercer como funcionario de Javier Milei.

El propio Mahiques firmó la resolución en la que también él definió otorgarse una licencia extraordinaria “por ejercicio transitorio de otro cargo” a partir del 5 de marzo, es decir, de mañana, “y mientras dure dicha designación o se produzca la finalización del mandato constitucional como fiscal general, lo que ocurra primero”.

La decisión indica que la licencia será sin goce de sueldo. Además, en el mismo texto, Mahiques dispuso que el fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional, Javier Martín López Zavaleta, lo reemplace.

“El nombrado magistrado cuenta con los antecedentes profesionales, trayectoria y experiencia suficientes en el ámbito tanto académico como judicial”, señaló Mahiques y también destacó que López Zavaleta le propuso “acciones de impacto institucional” implementadas “de manera exitosa”, como la creación y puesta en funcionamiento de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal, los Equipos Especializados en Violencia de Género y la implementación de la figura del “auxiliar fiscal”.

Además, ponderó la trayectoria de su colega desde 1999 en el Ministerio Público Fiscal.

Mahiques, cuando le tomó juramento a su sucesor Martín López Zavaleta

Mahiques fue nombrado por Javier Milei como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona este miércoles y ya estuvo en la Casa Rosada con la secretaria general, Karina Milei -promotora de su designación junto a los primos Menem-, y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Está previsto que el nuevo funcionario asuma mañana al frente del Ministerio de Justicia en una ceremonia de jura que se hará en la Casa Rosada a las 12, encabezada por el Presidente.

Asimismo, pasó a ser número dos del área, también promovido por la hermana presidencial, Santiago Viola, hasta ahora apoderado de La Libertad Avanza.

De esta forma, la secretaria general vuelve a ganar una batalla interna contra el estratega Santiago Caputo, que perdió a uno de sus máximas terminales: el ahora exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien llevaba los temas más calientes de la gestión de esa cartera que formalmente conducía Cúneo Libarona.