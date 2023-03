Axel Kicillof pidió coordinar el despliegue de Gendarmería en el conurbano y aclaró que necesita 6000 efectivos

escuchar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que no quiere volver a polemizar con el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, por el despliegue de gendarmes en el conurbano, pero exigió información sobre los lugares en los que estarán destinados y con qué fines, al tiempo que denunció no haber recibido la cantidad de efectivos que cree necesaria para el territorio bonaerense.

”Yo no voy a polemizar con el ministro Aníbal Fernández, creo que no vale la pena. Venimos solicitando el envío de gendarmes desde que estaba como ministra Sabina Frederic. Siempre solicitamos enfáticamente el envío de 6000 gendarmes, Hubo muchas conversaciones, incluso con el Presidente, sobre este tema, pero todavía no mandaron ninguno de esos 6000” , dijo Kicillof esta mañana en declaraciones a Radio Provincia.

Kicillof, que la semana pasada le envió una carta al ministro de seguridad pidiéndole información sobre el despliegue que se prevé, reclamó coordinación entre los gobiernos nacional y bonaerense. “Si los gendarmes son para el narcotráfico, es una atribución y una tarea de Nación que no deben coordinar con nosotros; pero si despliegan gendarmes por temas de seguridad ciudadana, hay que coordinar con el Ministerio de Seguridad bonaerense”, aclaró, pero también subrayó: ”Estamos pidiendo coordinación. No estamos para la polémica, sino para la coordinación: cuándo, dónde y con qué fin los van a desplegar”.

Si bien aclaró que nunca quiso “entrar en polémicas”, volvió a insistir con su reclamo. “Quiero resultados y hace tres años que pujamos por esto. Sigo esperando que haya un despliegue de gendarmes en la provincia de Buenos Aires”, criticó.

El Gobierno desplegaría en los próximos días a 1000 gendarmes en cinco distritos del conurbano en los que se instalarán bases operativas. Son La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda.

LA NACION