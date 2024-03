Escuchar

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dio detalles de la reunión entre funcionarios del Gobierno nacional y los responsables ejecutivos de todas las provincias el pasado viernes tras intensos cruces verbales previos. “Hubo un cambio de postura y actitud porque hubo un planteo respetuoso, de necesidad de llegar a acuerdos”, destacó, y resaltó: “La novedad es que vinieron con buenos modales, mejor predisposición”.

Aun así, Kicillof reclamó que el nuevo proyecto de ley ómnibus que el Gobierno les explicó que enviará al Congreso tuvo nulo detalle. “En la reunión del viernes nos dieron un papel muy escueto, tres carillitas nomás con los títulos, pero respecto del articulado estamos en 0″, indicó en diálogo con Radio con Vos.

El gobernador también insistió con el recorte de varios fondos a las provincias. “Milei dijo que nos iba a fundir y a los dos días empezó el recorte de fondos”, sostuvo. Consideró que la convocatoria a la Casa Rosada en la que no estuvo el Presidente fue la consecuencia del “fracaso” sistemático del Gobierno de “imponer” medidas de las que “solo está vigente una parte del DNU, decreto que es muy malo para las provincias”.

Kicillof, que primero había puesto en duda su presencia en la convocatoria, pero que finalmente dijo presente, agregó que el punto central “no es que cada uno se arregle con lo que tiene”.

Guillermo Francos durante la conferencia de prensa junto a gobernadores

Días después de que Milei asumiera en el Gobierno, “nos invitó a una reunión y nos dio un discurso de campaña con todo lo que pensaba y el 21 de diciembre sacó el DNU que afecta a todas la provincias”. “Nos tuvo sentados a la mesa dos días antes y no nos dijo nada. No quiero decir que lo firmó a traición, todavía no se sabe quién lo hizo. El DNU fue recibido con malestar y así que muchos gobernadores empezamos a actuar en la justicia. Esto tiene antecedente. El 27 presenta la ley, 950 artículos y lo envía al parlamento”, detalló Kicillof para describir cómo había comenzado la relación con la gestión actual.

“Es todo bastante difícil de comprender. Es difícil pensar que públicamente decía una cosa estaba haciendo otra sin que nadie se enterara. Cualquier explicación que pueda dar es incómoda. Milei ganó en segunda vuelta sin ningún gobierno provincial que haya ganado en su boleta, no tiene ni en el Congreso ni en las provincias apoyos proporcionales a los que él querría. Milei debería comprender y aprender a llevar esta situación en un marco democrático”, alertó el bonaerense.

“La discusión por la ley ómnibus fue un bochorno”, analizó Kicillof y fue ahí cuando detalló que para él, el encuentro que lideraron [el jefe de Gabinete, Nicolás] Posse y [ministro de Interior, Guillermo] Francos fue consecuencia de “un fracaso de imponer” medidas. “Venía muy mal llevada y mal parida la relación con el conjunto de gobernadores. Hubo descalificaciones también. Todos estos cortocircuitos, este malestar, desembocaron en la reunión del viernes que, efectivamente, hubo un cambio de postura y actitud”, se explayó Kicillof.

Respecto de una nueva ley ómnibus propuesta por el Gobierno

El último viernes se llevó adelante la tan esperada reunión entre los gobernadores y el Gobierno. Allí, los funcionarios nacionales les presentaron a los titulares de los ejecutivos provinciales la nueva versión más acotada de la original Ley Bases, que ahora consta de unos 200 artículos.

“Nos dijeron que era lo que había sobrevivido y que sobre eso había acuerdo. Ahora nos prometieron darnos el articulado. Por ejemplo, apareció un título 7 que entiendo que es nuevo y que habla de darle facultades especiales al Ejecutivo para desregular ciertos sectores económicos, pero no se sabe bien qué es ni cuál es el alcance”, indicó Kicillof, y advirtió que desconocen los detalles porque “respecto del articulado estamos en 0″.

Nicolás Posse durante la reunión con gobernadores Presidencia

El gobernador aseguró que en ese encuentro expresó “claramente” que ahora hay que discutirlo con los bloques y que otros mandatarios dijeron lo mismo.

Sobre un supuesto “alivio fiscal para las provincias”, Kicillof recordó que luego de que se cayera la ley ómnibus “hubo recortes discrecionales de fondos”. “La pregunta fue si nos iban a devolver. Una de las buenas noticias es que nos dijeron que devolverían la quinta hora y se comprometieron a darnos una respuesta con el tema de la obra pública. Dijeron que todo lo que estaba en leyes y normas lo iban a pagar”, se explayó el funcionario bonaerense.

Kicillof se metió también en la polémica que se generó luego de que el Gobierno diera marcha atrás con un aumento en los salarios de los funcionarios del Poder Ejecutivo y las explicaciones que diera sobre el Presidente.

“Me parece que fue un papelón la excusa de mencionar a [la exvicepresidenta] Cristina Kirchner. Una respuesta que sus expertos en redes le recomendaron de echarle la culpa a otro. Pero más grave es pensar que firma decretos sin conocer su resultado, sin leerlo, creo que es un episodio de papelón de Milei”, opinó el mandatario bonaerense.

LA NACION