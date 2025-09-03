Axel Kicillof, sobre el cierre de LLA en Moreno: “Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de violencia que pueda producirse”

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó al presidente Javier Milei por posibles actos de violencia que puedan ocurrir en el cierre de campaña previsto para esta tarde, en Moreno.

“Quiero advertirlo claramente: hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”, dijo Kicillof en un comunicado que publicó en su cuenta de la red social X.

Fue luego de que Milei denunciara ante medios extranjeros que la oposición busca eliminar su plan de gobierno e incluso intentar matarlo.

Javier Milei es custodiado durante el acto de campaña de Lomas de Zamora, en el que su caravana fue atacada Juan Ignacio Roncoroni - EFE

El mandatario advirtió que no está dada la seguridad en el lugar para una incursión presidencial. Pero afirmó que la insistencia de Milei se debe a que es “un gobierno que es capaz de buscar episodios de desorden para distraer”.

Ayer, el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, advirtió a la Casa Militar que no estaban dadas las condiciones para una visita del Presidente a Moreno, en la primera sección electoral, la que congrega más electores y podría definir la elección del domingo 7 de septiembre.

Axel Kicillof junto a su ministro de Seguridad, Javier Alonso

“Es una locura. Es un lugar inundado. Hay escombros. Además hay gente enojada”, manifestó el ministro de Seguridad. En la provincia alegan que el lugar al que llegará Milei no está en condiciones de recibir con seguridad a más de 10.000 personas, dado que no tiene alambrado perimetral y la luminosidad del predio -que alberga una cancha de fútbol- no es óptima.

Las autoridades del club Villa Ángela desmintieron esta mañana que sea inseguro el espacio donde tendrá lugar el mitin de La Libertad Avanza esta tarde. Dijeron que sí tiene cerco perimetral y luces en condiciones.

Roxana Ruiz, del club, informó que el predio es administrado por mujeres que cedieron las instalaciones a La Libertad Avanza. “Todo está muy bien preparado, esto se viene edificando hace rato”, dijo Ruiz. “Esto no está anegado. El acto no está en peligro”, afirmó.

“Aspectos muy extraños”

“La convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos -dijo en cambio Kicillof-: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características. En segundo lugar, intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política.”

El mandatario bonaerense fue más allá y pidió a los vecinos “que no se acerquen” al acto en Moreno y les solicitó que, en cambio, expresen su enojo en las urnas el domingo, en la elección de legisladores y concejales.

Javier Milei, en Lomas de Zamora JUAN MABROMATA - AFP

“No es con gritos ni con piedras”, dijo Kicillof poco antes de la visita del Presidente al club Villa Adelina, en el barrio de Trujuy. De este modo el mandatario buscó evitar que militantes del distrito gobernado por la intendenta Mariel Fernández, aliada a La Cámpora, se acerquen a manifestar su descontento.

El gobernador acusó al Presidente de buscar disturbios “en lugar de reconocer el malestar social que ellos mismos [por los miembros del gobierno nacional] causaron”. Y defendió el accionar de la Policía bonaerense en Lomas de Zamora, el jueves pasado, cuando Milei fue atacado con ladrillos y escombros y debió ser evacuado durante una caravana proselitista.

UN FRENO AL DESBORDE



En estos días hemos visto la creciente desesperación del Gobierno Nacional. Un gobierno que perdió toda noción de límite, que se sostiene únicamente en su capacidad de mentir.



Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los… — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 3, 2025

Kicillof marcó que ese día la custodia presidencial fue responsable de la “sospechosa desprotección” de Milei, que estuvo a poco de ser alcanzado por piedras arrojadas por manifestantes.

“Con escasa anticipación nos enteramos de que La Libertad Avanza decidió hacer su cierre de campaña en Moreno. Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños”, insistió el gobernador.

“Como no pueden explicar lo que hacen, como no quieren enfrentarse al juicio de las urnas, intentan sembrar caos, denunciar fraude, causar desorden y agitar odio”, acusó Kicillof.

El gobernador Axel Kicillof en el acto realizado en la localidad de Pilar Diego Nasello - Prensa Gobernación

La investigación de Lomas

Por el ataque a Milei en Lomas de Zamora sigue preso Thiago Román Florentín, acusado de “haber atentado” contra el Presidente; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el diputado José Luis Espert “y demás miembros integrantes de la comitiva, mientras se trasladaban en la parte posterior del vehículo tipo camioneta en el cual se desplazaban, durante el trayecto realizado en el marco de la campaña de las elecciones venideras, sobre la Av. Hipólito Yrigoyen en la intersección con la calle Laprida de la localidad y partido de Lomas de Zamora”, de acuerdo con el expediente judicial.

La caravana del Presidente en Lomas de Zamora, minutos antes del ataque JUAN MABROMATA - AFP

Los atacó -siempre según la acusación en su contra- “arrojándoles piedras o elementos contundentes, junto a otras personas aún no identificadas, incitando de esta manera a la violencia colectiva de los demás participantes que se encontraban en el lugar, manifestándose contra la presencia de dichos funcionarios”.

La defensa de Florentín pidió la excarcelación, pero el viernes pasado el fiscal federal Sergio Mola dictaminó que debía seguir detenido y el juez Luis Armella falló en el mismo sentido.

Argumentó que en caso de ser liberado, hay altas posibilidades de que el detenido intente obstaculizar la investigación, ya que contaría con colaboración de personas que aún no han sido identificadas. Según el juez, es por eso que “no luce desproporcionada” la prisión preventiva.

Milei dijo -en la entrevista que se conoció hoy- que el kirchnerismo busca desestabilizar su plan de gobierno, sacarlo del poder e incluso intentar matarlo.