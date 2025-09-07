Axel Kicillof votó en La Plata y se alista para un escrutinio que puede marcar su carrera política

El gobernador Axel Kicillof emitió su voto esta mañana en La Plata en el marco de las elecciones legislativas provinciales, unos comicios inéditos por tratarse de la primera vez en la historia en que la provincia de Buenos Aires desdobla completamente su calendario electoral del nacional. El mandatario calificó la jornada como “un acto de paz” y remarcó que se trata de “una elección muy importante” para el futuro político bonaerense y, por extensión, para el Partido Justicialista, que tiene en el distrito su principal bastión.

Luego de votar, cerca de las 10.30, en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferraro”, en 4 y 51, Kicillof agradeció a las autoridades de mesa, a la Junta Electoral provincial y a las fuerzas de seguridad por el operativo de organización: “Muy contento, muy entusiasmado, un día que empezó con total normalidad, con algunas demoras como siempre, ya solucionadas mayormente en toda la provincia. Es la primera vez que la elección es provincial únicamente y eso implicó un despliegue logístico enorme”.

El gobernador agregó que estuvo en contacto desde temprano con intendentes de diferentes municipios y que en todo el territorio bonaerense la votación se desarrollaba “con normalidad y tranquilidad”. “Siempre votar es un acto democrático. Hoy es un hermoso día para que se exprese el pueblo de la provincia de Buenos Aires, para que lo haga a conciencia”, sostuvo.

Sabe que se juega una apuesta vital. Fue él quien decidió desdoblar las elecciones, ante la resistencia de La Cámpora y de Cristina Kirchner. Necesita un triunfo claro para fortalecer su gestión y empujar su proyecto presidencial, apuntalado en los intendentes peronistas y a distancia del kirchnerismo duro.

El voto del gobernador Kicillof Ignacio Amiconi

La provincia es el principal territorio gobernado por el PJ y el desempeño de sus candidatos será clave para dirimir liderazgos y consolidar estrategias a nivel nacional.

Al ser consultado sobre si los recientes cambios en el escenario político nacional pueden incidir en el resultado de los comicios, Kicillof evitó definiciones concretas: “Yo creo que el voto es el acto sagrado de la democracia, donde cada uno y cada una vale igual. Es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía y quienes gobernamos. Más allá de los resultados, lo primero que gana siempre es la democracia, porque en la historia argentina hubo épocas donde no era posible votar”. Se le cortó la voz cuando comentó que su hijo León votaba por primera vez este domingo.

Además, fue consultado sobre el posible impacto de esta elección en el liderazgo del peronismo provincial. “Las interpretaciones van a ser varias”, respondió. “Hoy el pueblo de la provincia de Buenos Aires tiene la oportunidad de expresarse en las urnas, procesar lo que le está ocurriendo, reflexionar y mostrarlo a través de un voto. Eso es lo principal que está en juego hoy”.

En la misma línea, señaló que cada jurisdicción tendrá su propio peso político, ya que además de la gobernación se eligen legisladores provinciales y concejales en los 135 municipios: “Quien tenga más votos expresa una preferencia. Y en cada municipio, quien tenga más apoyo, más acompañamiento, también gana representatividad”.

Elecciones legislativas provinciales; Axel Kicillof votó en la Escuela Superior de Formación en Salud 4 de La Plata Ignacio Amiconi

El gobernador destacó que, por el carácter exclusivamente provincial de la elección, estuvo “muy al pendiente desde el día de ayer del despliegue de urnas, de las autoridades de mesa, del operativo de seguridad”. En ese punto mencionó a sus principales funcionarios: “Seguimos minuto a minuto los reportes con Carlos Bianco, Ministro de Gobierno, y con Javier Alonso, Ministro de Seguridad. Es nuestra responsabilidad garantizar que los comicios se desarrollen con total tranquilidad”.

Finalmente, cerró su discurso subrayando que el resultado será determinante para el futuro de la provincia y del país: “Hoy se juegan 17 millones de bonaerenses cómo sigue esta historia. En las urnas se expresa una preferencia, pero también un futuro que se desea. El gobierno tiene que estar atento y escuchar”.

El voto de Máximo Kirchner

Máximo Kirchner votó en La Plata Ignacio Amiconi

También en La Plata emitió su voto el diputado nacional Máximo Kirchner, líder de La Cámpora. Minutos después de las 9, en la Escuela Media N° 5 del barrio de Tolosa, subrayó la importancia de la participación ciudadana en un contexto que definió como excepcional.

“Lo importante acá es que estamos a 100 días de que la presidenta del PJ está presa. La sociedad se va a expresar y va a validar, o no, una manera de conducir el país”, señaló.

Kirchner se refirió además al valor político del nivel de concurrencia a las urnas en la jornada de hoy. “Estas elecciones pueden funcionar como el termómetro de octubre. Aspiramos a que un 60% de la población vaya a ejercer el derecho al voto. Al peronismo siempre le conviene que la gente vote”, afirmó.

Le preguntaron por los audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei y respondió: “Me preocupa más el rumbo de la economía. El problema es Luis Caputo”.