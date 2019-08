Baby Etchecopar, desolado tras las PASO: "Ayer murió la Argentina"

El periodista radial fue duro con La Cámpora, se declaró "macrista" y pronosticó un futuro pesimista para el país Fuente: Archivo

El periodista y actor Baby Etchecopar se mostró desolado por el amplio triunfo alcanzado por el Frente de Todos en las PASO de ayer."Ayer murió la Argentina", fue una de las frases del conductor radial, que se autodefinió como "macrista". También repartió palos para los ganadores, especialmente Cristina Fernández y La Cámpora, elogió a Alberto Fernández y fue muy crítico de Marcos Peña y Jaime Durán Barba.

En el momento de hacer su editorial esta mañana en su programa El Ángel, de Radio 10, Etchecopar manifestó estar preocupado, "con un Valium encima", y dijo: "Yo no soy neutral. Voy a hablar. Yo sigo siendo Macrista, y no le saco el c... a la jeringa. La verdad, no pensaba que íbamos a perder por tanto (la diferencia entre el Frende de Todos y Juntos por el Cambio fue de alrededor de 15 puntos)".

"Yo soñaba con un proyecto de país diferente -continuó el periodista-. Esto se podría llamar crónica de un presidente solo. (Mauricio) Macri insistía en creer lo que le decían Marcos Peña y el venezolano (por Jaime Durán Barba, que en realidad es ecuatoriano). Dos vendedores de humo. Hoy tendrían que estar renunciando. Los artífices de lo que pasó ayer son ellos", dijo.

Luego, Etchecopar, se dedicó a criticar fuerte a los ganadores de ayer, excepto a Alberto Fernández, de quien dijo que era "lo único rescatable de todo lo que pasó ". "Es una gota de agua mineral en una olla de agua podrida. Hay que ayudarlo si gana porque La Cámpora se lo va a comer", expresó.

"Ahora viene lo peor, porque está La Cámpora", sentenció el periodista Fuente: Archivo

Al hablar del resto de los integrantes del Frente de todos, el conductor sostuvo con dureza: "Ayer ganó la madre de una prófuga de la justicia, una multiprocesada, que es la candidata a vicepresidente. Por un domingo no deja de ser una mujer que se afanó el país".

"Ganó (Verónica) Magario, que si visitás La Matanza no tengo que decir una palabra más. Y ganó (Axel) Kicillof, que es un buen pibe, pero es zurdo, pero del peor zurdo", continuó.

"Argentina se terminó ayer"

"¿Dónde entra el país a partir de enero?", se preguntó Etchecopar en su extensa editorial. "En un bloqueo, porque el mundo te cerró las puertas", se contestó.

Luego, con respecto a la situación actual, donde "hoy se piró el dólar", realizó un análisis que terminó en una conclusión apocalíptica: "Por un lado está Macri, que si ve que pierde la segunda se abre de gambas y deja todo y se va a la m..., que sería un error histórico".

"Por otro lado tenemos un batallón de sinvergüenzas, como La Cámpora, que es un partido político que está bloqueado por el mundo, porque se acabaron los créditos. Y hay una cosa que es real, si no se ponen de acuerdo para pagar la deuda viene el bloqueo y se quedan con el país. Si se ponen de acuerdo, incumplen lo que dijeron que la deuda no se paga", agregó Etchecopar.

"Entonces, sea cual fuera la alternativa se terminó la Argentina ayer -concluyó el periodista-. Tuvimos una oportunidad de entrar en la república y la perdimos, seguimos siendo la Argentina. Ahora viene lo peor, porque está La Cámpora".

"Ayer se murió la Argentina. La única esperanza de la libertad y la democracia es Alberto Fernández, que se tiene que sacar a los enemigos de adentro, que puede ser muy cojudo o muy endeble. Y si es muy endeble estamos destinados a limpiarnos el c... con una hoja de zapallos, como en Venezuela. Si es más fuerte lo vamos a apoyar los que apoyamos a Macri y los peronistas de verdad, para sacar el país adelante".

"El argentino es el ciudadano más barato del mundo"

Etchecopar fue también crítico de "el argentino", al considerar que le hicieron creer a Mauricio Macir que "el argentino es coherente, que nunca va a votar a un delincuente".

"El argentino cuesta un kilo y medio de falda, es el ciudadando más barato del mundo. Contra 400 millones de un puente. Si esos 400 millones de dólares del puente lo ponías en carne barata, de esa de segunda y les regalabas el asadito, los números de ayer hubieran sido diferentes", sentenció.

"No me arrepiento de haber apoyado al presidente, y a Patricia Bullrich, y a Retondo, y a Vidal y a Larreta, porque, bullrich, macri eran la imagen de la argentina que yo quería", concluyó el periodista.