Ballottage en Francia: Alberto Fernández apoyó a Emmanuel Macron y cuestionó los “falsos nacionalismos”

A horas del ballottage que se disputará entre Emmanuel Macron y su contrincante de extrema derecha, Marine Le Pen, el presidente Alberto Fernández hizo público su apoyo al actual mandatario de Francia. A través de varios posteos en las redes sociales, que escribió tanto en español como en francés, el jefe de Estado cuestionó los “falsos nacionalismos” y llamó a europeos y latinos a “impedir hegemonismos y a profundizar los muy sólidos lazos” que los unen.

“Confío en que el pueblo francés encuentre en Emmanuel Macron el camino del respeto a la diversidad en un marco democrático que todos debemos promover y consolidar”, comienza el hilo que Fernández difundió en Twitter este sábado pasado el mediodía y continúa: “Los falsos nacionalismos que se expresan en las extremas derechas no son otra cosa que rémoras de un tiempo cargado de discriminación y odio”.

Tras ello, el Presidente expresa: “Nuestro presente está signado por la defensa de la democracia, el respeto a los DDHH, la ampliación de derechos y la búsqueda de una sociedad más igualitaria”. Y cierre con un mensaje dirigido a la comunidades de Europa y América Latina.

“En este mundo que se ha globalizado y al que tanto le cuesta desarrollarse respetando el multilateralismo, Europa y América Latina están llamadas a impedir hegemonismos y a profundizar los muy sólidos lazos que las unen”.

Minutos después, el jefe de Estado replicó la misma seguidilla de posteos, pero en esta oportunidad lo hizo en idioma francés.

Confío en que el pueblo francés encuentre en @EmmanuelMacron el camino del respeto a la diversidad en un marco democrático que todos debemos promover y consolidar. pic.twitter.com/kglyFYBXQv — Alberto Fernández (@alferdez) April 23, 2022

Expectativas

De acuerdo con los últimos sondeos difundidos sobre la segunda vuelta del domingo, Macron, centrista y proeuropeo, aventaja a su contrincante antiinmigración y euroescéptica por entre 10 y 14 puntos, muy por encima de los márgenes de error.

Aún así, el hecho de que casi tres de cada diez votantes digan que no van a votar o que no se decidieron aún significa que no se puede descartar del todo una victoria sorpresa de Le Pen similar a acontecimientos como el Brexit y la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Según los cuatro diferentes sondeos publicados el jueves y el viernes tras un tenso debate televisivo entre los candidatos, Macron se mantiene estable o sube levemente hasta alcanzar entre el 55,5% y el 57,5% de la intención de voto para el ballottage. En tanto, ubican el índice de participación entre el 72% y el 74%, que sería el más bajo para una segunda vuelta presidencial desde 1969.