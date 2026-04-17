Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 17 de abril

Los ministros de Finanzas de los países del G7 dijeron que era urgente limitar el costo que una larga guerra en Medio Oriente supondría para la economía mundial y “reafirmaron la necesidad apremiante de avanzar hacia una paz duradera”, reportó la agencia Reuters.

La guerra fue uno de los tres asuntos de debate entre los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial que se están celebrando en Washington. También debatieron sobre la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos y el apoyo a Ucrania ante la continua agresión rusa, según un comunicado del Ministerio de Finanzas de Francia, que ostenta la presidencia del G7 este año.