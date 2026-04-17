Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 17 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Ministros de Finanzas del G7 dicen que es urgente limitar el impacto de la guerra en Oriente Medio
Los ministros de Finanzas de los países del G7 dijeron que era urgente limitar el costo que una larga guerra en Medio Oriente supondría para la economía mundial y “reafirmaron la necesidad apremiante de avanzar hacia una paz duradera”, reportó la agencia Reuters.
La guerra fue uno de los tres asuntos de debate entre los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial que se están celebrando en Washington. También debatieron sobre la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos y el apoyo a Ucrania ante la continua agresión rusa, según un comunicado del Ministerio de Finanzas de Francia, que ostenta la presidencia del G7 este año.
El ejército de Líbano acusa a Israel de violar el alto el fuego
Según informó CNN, el ejército del Líbano acusó a Israel de violar el alto al fuego que comenzó a regir a partir de este viernes. Dijo que cometieron “una serie de actos de agresión”.
Futbolistas iraníes asiladas en Australia ven con esperanza su futuro en ese país
Las dos futbolistas iraníes que solicitaron asilo en marzo durante la Copa Asiática declararon que el apoyo de Australia las ha esperanzado de poder “vivir y competir con seguridad”. Siete miembros de la delegación iraní en el torneo femenino buscaron refugio tras ser tildadas de “traidoras” en su país por negarse a cantar el himno nacional en su partido inaugural, poco después de que estallara la guerra en Oriente Medio.
Con información de AFP.
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