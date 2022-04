Desde el Frente de Todos insistieron en que el tractorazo del campo es minoritario y parcial: “Es llamativo desde el punto de la estética”

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, habló esta mañana sobre la marcha anunciada para hoy por el campo en reclamo por la presión impositiva al sector y la intervención en los mercados de granos y carnes. Al respecto, remarcó que no es multitudinaria, más bien parcial, y que es más que nada política.

“Es una combinación de sectores autoconvocados y sectores políticos de Juntos por el Cambio. De hecho la he escuchado a Patricia Bullrich convocando”, afirmó en diálogo con radio Mitre. Tras ello insistió en que hace tiempo ya que algunos sectores del campo tienen vínculos “aceitados” con la oposición y dijo: “Está muy bien que cada uno pueda expresar sus ideas. Tienen todo el derecho de expresarse pero hay que tener caracterizado cuál es el objetivo”.

Sin embargo al intentar justifica la protesta afirmó que a su entender las condiciones no están dadas en tanto el sector atraviesa un buen momento. “En el sur de Santa Fe hay un movimiento en los campos muy intenso y tiene que ver con la actividad propia del agro”, aseveró.

A continuación insistió en que la marcha no es masiva, no cuenta con el apoyo de todo el país y dijo: “Es una convocatoria parcial, podrá ser más o menos… Siempre tener tractores en un lugar es llamativo desde el punto de la estética, pero es una marcha minoritaria respecto de los productores que realizan la actividad” en la Argentina.

“La veo como es una actividad netamente política”, insistió.

Los dichos de Martínez estuvieron en línea con las declaraciones de ayer de la vocera de Casa Rosada, Gabriela Cerruti, quien declaró en su conferencia de prensa semanal que el cambo estaba marchando “por las dudas”. Así le restó importancia a la medida y apuntó contra los ruralistas.

Ayer, al ser consultada por el reclamo del campo “contra la presión tributaria y la suba de retenciones”, la funcionaria contestó: “Acá no hubo suba de retenciones a los productores. Entonces, la verdad es que están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder. Con lo cual, no tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos de las cuestiones del campo”.